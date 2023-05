(Mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 maggio 2023 – Quasi in mille alla Straceriano, ricordando Gianmario

Nuovi percorsi molto apprezzati per la marcia non competitiva

Si sono presentati al via in 950 per l’edizione 2023 della Straceriano, la marcia podistica non competitiva organizzata dalla Pro Loco di Ceriano Laghetto, in occasione della Festa dello Sport e delle Associazioni.

Quest’anno la manifestazione ha proposto tre percorsi rinnovati sulle distanze di 6, 12 e 21 km, i primi due pianeggianti, su asfalto e terreno battuto, percorribili anche da persone con limitate possibilità motorie, come diversamente abili, anziani e bambini (anche con passeggino e carrozzina). Una peculiarità che valorizza ancora di più la gradita presenza all’evento di una folta delegazione dell’Associazione famiglie Lnd, Lesch Nyhan Disease, che con il motto “Rari non vuol dire soli” e anche con il sostegno di diversi marciatori volontari, hanno spinto le carrozzine dei giovani affetti da malattie rare. Partenza puntuale alle 8,30 davanti alla sede Pro Loco di via Cadorna per il serpentone colorato di podisti che si sono poi distribuiti lungo i diversi tracciati, fino a tornare all’arrivo in via Mazzini davanti alla piazza Diaz.

Apprezzatissimi i ristori allestiti lungo il percorso e all’arrivo e l’ottimo servizio di assistenza dei volontari della Pro Loco. Al termine, come sempre in questo tipo di manifestazione, le premiazioni non riguardano la prestazione, ma i gruppi più numerosi e i concorrenti più giovani e anziani. Quest’anno però un riconoscimento speciale è stato dedicato al ricordo di Gianmario Longoni, fondatore e presidente della Pro Loco, tra gli ideatori della Straceriano, venuto a mancare lo scorso anno.

Come concorrente più giovane è stato premiato Giovanni Rivolta Colella, di 11 mesi, mentre tra i partecipanti più anziani, premiata Zaira Zoe Sabbadin del gruppo podistico Aido Ceriano Laghetto, 75 anni e Andrea Maggio, anch’egli del gruppo Aido Ceriano Laghetto, 84 anni. Tra i gruppi più numerosi, premiati, nell’ordine Associazione famiglie Lnd, Gap Saronno e Marciatori Cogliate. Grande soddisfazione per l’alto numero di partecipanti e per l’apprezzamento ricevuto dalle diverse associazioni presenti è stato espresso dal presidente della Pro loco Carlo Cattaneo, affiancato dal vicepresidente Fabrizio Pastore. Appuntamento per tutti al prossimo anno, con un evento sempre più coinvolgente