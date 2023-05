Corsico. “Settimana della legalità”: viaggio sensoriale “No body”

e cambio di programma per “Pi amuri”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 maggio 2023 – All’interno della “Settimana della legalità”, si ricorda che sono aperte le prenotazioni per “No body”, viaggio sensoriale attraverso la tratta e lo sfruttamento sessuale, che verrà rappresentato sabato 13 maggio dalle ore 17 alle 22 e domenica 14 maggio dlle ore 10 alle 20, al centro di via Foscolo 3/D. L’ingresso è gratuito (vietato ai minori di 14 anni), su turni, con prenotazione obbligatoria telefonando al 392 9939299 o scrivendo alla e-mail info@favolafolle.com.

Variazione di programma per lo spettacolo musicale “Pi amuri. Ballata per fiori innamorati”, che verrà rappresentato domenica 14 maggio alle ore 20.45 alla sala “La pianta” di via Leopardi 7 (e non alla Fontana dell’incontro di via Cavour).

V.A.