(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 15 maggio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 17.00 in una cava a Civesio, in via Lario, un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un furgone rubato.

Da Bergamo è giunto l’elisoccorso, mentre due ambulanze e un’automedica hanno raggiunto il luogo dell’investimento, ma, inutili sono stati i soccorsi.

Redazione