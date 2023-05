Rho. Seconda Settimana dello Sport dal 22 al 28 maggio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 maggio 2023 – La seconda edizione della Settimana dello Sport è stata presentata questa mattina a Villa Burba dall’assessore allo Sport Alessandra Borghetti e dal Sindaco Andrea Orlandi in una sala riunioni colma di rappresentanti delle tantissime società sportive coinvolte, capaci di promuovere in soli sette giorni oltre cinquanta eventi, da lunedì 22 a domenica 28 maggio.

Prima di presentare il cartellone degli appuntamenti, l’Amministrazione comunale ha voluto ricordare Giuseppe Alì, presidente dell’associazione Sesamo, scomparso pochi mesi fa. Alla moglie Silvana è stata consegnata una targa ricordo. “Ci sembrava giusto fare memoria di un amico, una persona che ci manca tantissimo – ha detto Alessandra Borghetti – L’anno scorso era stato fondamentale per la prima Settimana dello Sport, noi abbiamo raccolto i frutti del suo lavoro, siamo andati avanti pensandolo sempre, ma non potevamo iniziare senza ricordare Pino Alì”. “La targa è solo un piccolo segno – ha aggiunto il Sindaco Orlandi – E’ poco rispetto a tutto quello che lui ha fatto, rappresenta il grazie per tutto quanto Pino ci ha donato. La sua scomparsa è una di quelle ferite che lasciano una cicatrice, è importante non nascondere le cicatrici e continuare a guardarle, perché ci fanno rivivere quanto persone come Pino ci hanno trasmesso. Vogliamo che lui sia presente in questa settimana, sarebbe stato qui a distribuire magliette, a riprenderci quando sbagliamo qualcosa, a dare sempre una mano”.

Silvana Alì, ha ringraziato il Comune e le società per questo ”gesto di affetto e riconoscenza”: ”Pino – ha detto – dava l’anima in tutto quello che faceva, noi cerchiamo di mettere a frutto i suoi insegnamenti. Faceva quasi tutto da solo, c’è voluto un intero direttivo sostituirlo, ci siamo divisi i compiti e ci chiediamo come riuscisse a occuparsi di tutto. Manca tantissimo ma continueremo a fare quello che ci ha insegnato e così lui sarà sempre con noi“.

La presentazione della Settimana dello Sport è iniziata con la distribuzione delle magliette create appositamente per l’evento, con le scritte in rosso e color oro. “Sono davvero rock, sono speciali. Questa edizione ha come slogan Lo sport si prende la città perché con 51 eventi e quasi tremila atleti impegnati per sette giorni le associazioni sportive di Rho si prenderanno veramente la città – ha annunciato l’assessore Alessandra Borghetti – Oltre a ringraziare tutti per l’entusiasmo dimostrato, vogliamo in primis dire grazie agli sponsor, imprenditori generosi che hanno deciso di finanziare completamente l’evento. Tutto quello che si fa è per merito loro. Ringraziamo Acquaflex main sponsor, Sacchital, Sontex, Gil (che ha realizzato le maglie), Sbarbori gioielli, Panta rei – fisioterapia e riatletizzazione. Ci sono volti nuovi e alcune gradite riconferme, segno che hanno creduto ancora in noi. Si è compiuta una scelta etica per questa maglia che è in cotone derivante da agricoltura biologica, perché bisogna rispettare le regole in campo e pure l’ambiente. Viviamo ora questo momento di ringraziamento perché domenica 28 avremo così tanti eventi che non riusciremo a organizzare una festa di chiusura”.

Il programma è davvero intenso: lunedì 22 maggio si aprirà con le ragazze di quattro società di ginnastica, danza e cheerleading che proporranno uno spettacolo in piazza San Vittore dalle 18 alle 19, simbolo del desiderio di collaborare e vivere eventi in armonia, “perché questo è quello che deve fare lo sport, ovvero unire”, ha sottolineato l’assessore Borghetti. Sempre il 22 prenderà il via un quadrangolare di pallavolo a San Giovanni dalle 19 alle 21.

Martedì 23 maggio new entry con la società sportiva DT Academy che fa volare i droni: al Rho center ci sarà una gara e la possibilità di partecipare e provare i droni per i quali non serve licenza. Sempre martedì è in cartellone uno spettacolo di danza di In Ballet.

Mercoledì 24 proseguirà il quadrangolare di pallavolo.

Giovedì 25 dalle 18 alle 22 arriveranno in piazza San Vittore i campioni di scherma, invitati da Scherma Rho, che parteciperà all’evento, poiché a Milano è in corso il campionato mondiale. Oltre a loro un altro spettacolo di danza, street food e musica.

Venerdì 26, lezioni con noleggio pattini alla Pista di pattinaggio. Quindi, Tiro a segno aperto per sparare con armi ad aria compressa, in sicurezza, per ragazzi dai 10 anni in su, dalle 15 alle 18.

Durante la settimana il Veri Sport aprirà le porte della sua struttura per lezioni gratuite di padel, un open day a seconda delle età, per ragazzi e adulti.

Sabato 27 e domenica 28 al Molinello Play Village, al Parco Pirandello e a Lucernate tantissimi eventi: basket, triathlon, sfide di tennis, un torneo internazionale di rugby, 200 ragazzini coinvolti nel Baskin – basket inclusivo – in un torneo con le scuole e una gara di bocce con Sesamo. “A Rho inclusione non è solo una parola – ha evidenziato l’assessore – le società sportive fanno in modo che sia reale. Invito tutti a sfidare i ragazzi a bocce, ci stracceranno come fanno sempre al bowling”.

E ancora, una partita di baseball in campionato, il torneo di calcio femminile della Rhodense a scopo benefico, un altro a Mazzo con AC Mazzo, un saggio di judo con possibilità di divertirsi poi con fucili laser gratuitamente.

Il sabato mattina alle 8.45, lezione di yoga aperta a tutti al Parco Europa, battesimo della sella per i piccoli; al pomeriggio al Parco Pirandello Skating Rho e atletica insieme: ci si divertirà sui pattini e si potranno sperimentare salto a ostacoli, lancio del giavellotto e salto in alto, quindi street food e pic nic. La domenica mattina non mancherà l’occasione per una maratona in staffetta.

Sul sito comunale www.comune.rho.mi.it si trova il calendario aggiornato

L’assessore Alessandra Borghetti intende ancora lanciare una sfida al Sindaco ma ancora non è stata decisa la disciplina. Andrea Orlandi ha voluto ringraziare pubblicamente l’assessore: “Alessandra è un vero motore, si è impegnata tantissimo e lo dimostra il fatto che sappia snocciolare a memoria tutto il programma. Lo sport è una delle nostre agenzie educative, dalle nostre società transitano tantissimi ragazzi, una parte dell’ossatura che costruisce e cresce i cittadini di oggi e di domani. Negli ultimi anni lo sport sta riprendendo lo smalto perso in passato, registriamo risultati agonistici importanti ma soprattutto si nota una crescita in termini di partecipazione. Iniziative come la Settimana dello Sport servono a raccontare alla città quanto di buono e di giusto si fa durante tutto l’anno. E’ importante mostrare alla città che esiste un movimento sportivo solido, con anche qualche new entry. Vorrei ringraziare le società e quanti stanno in palestra tutti i giorni con i nostri ragazzi insegnando uno sport (un bagaglio di movimenti motori che serve sempre), ma soprattutto prendendo per mano. Lo sport accompagna le persone nel percorso di crescita, io ancora ricordo e tengo presenti le parole dei miei allenatori di basket. In palestra si impara lo sport ma si impara anche la vita”.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare la Rho Night Run, la corsa che si terrà il prossimo il 9 giugno organizzata dal Lions Club Rho Host. La quarta edizione è aperta a tutti, nel segno della solidarietà: i proventi raccolti con sponsor e iscrizioni andranno a beneficio delle società rhodensi. “Potranno partecipare tutti, col cane o col passeggino, chi sa correre e chi va più piano – ha precisato il presidente Maurizio Anzani affiancato dal tesoriere Marco Franceschetto – Abbiamo predisposto magliette di diversi colori, perché vogliamo riempire la piazza di gioia, di colori. Al nostro Village si corre, si mangia e si beve in compagnia, l’importante è stare insieme e divertirsi”.

Anche qui un grazie agli sponsor: Nuovenergie, Rhotermica, Paternostro, Guzzetti, Tecnocasa, Fercam. Sabato 20 e sabato 27 maggio ci si potrà ancora iscrivere al banchetto allestito in piazza San Vittore poi le adesioni rimarranno aperte online. Le parole chiave, evidenziate dal Sindaco, sono: “Condivisione, partecipazione, vicinanza, complicità, intesa, pace, solidarietà e inclusione”.