CESANO BOSCONE. FESTA DELLO SPORT, ECCO IL PROGRAMMA

Cesano Boscone, 17 maggio 2023 – Un weekend dedicato allo sport per divertirsi con le attività proposte dalle associazioni sportive cesanesi.

In programma:

Venerdì 19 BIKILA alle ore 21 presso il teatro della Casa della Musica in via Mateotti 9.

Il racconto di un’impresa che entrerà nella storia delle olimpiadi. A cura del teatro Juta, con Davide Fabbrocino, testo di Davide Ravan, regia di Luca Zilovich e luci di Enzo Ventriglia.

Sabato 20 SPORT AL PARCO dalle 15 alle 19 al Parco Pertini, ingresso di via Roma.

Visita gli stand, conosci le attività proposte dalle associazioni e scopri lo sport che ti piace di più. Continua la prova di tutte le attività, colleziona i timbri e ritira il tuo premio!

Domenica 21 RUN4US ritrovo alle ore 8.30 presso il Municipio in via Pogliani 3. Arrivo all’interno di Fondazione Sacra Famiglia, con la partecipazione dei ragazzi.

A cura della Cooperativa sociale Prospettive Nuove in collaborazione con il Running Club Cesanese, corsa non agonistica di 5 e 10 km, iscrizioni il giorno stesso dalle 8.30

