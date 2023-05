Pavia. Torna domenica 21 Maggio all’Allea di viale Matteotti il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose

(mi-lorenteggio.com) Pavia, Maggio 2023 – Una nuova giornata nel nome della cultura della sostenibilità e delle 3R. Quando? Domenica 21 Maggio, a partire dalle 10, un altro appuntamento con il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita Alle Cose all’Allea di viale Matteotti a Pavia. Patrocinato dal Comune di Pavia e organizzato dall’associazione Arca di Noè, l’evento si riconferma punto di riferimento e occasione di socialità, attività di vendita occasionale e non professionale da parte di cittadini, relativamente ad oggetti e beni usati di proprietà.

Dalle 10 alle 18 l’Allea di viale Matteotti si ripopolerà di bancarelle ed espositori che credono nell’economia circolare e nella filosofia delle tre R Riduco, Riuso, Riciclo. Una manifestazione più che mai attuale, con un occhio al futuro perché nulla di quello che viene prodotto vada perduto.

Occasioni vintage per tutti i gusti e le esigenze: oggetti ma anche libri, abiti, calzature, accessori per la casa. Tutto ciò di cui le persone non hanno più bisogno ma che possono riacquistare spazi, scopo e valore in una nuova casa. Le buone pratiche della cultura del riuso per salvaguardare l’ambiente e pensare a come si può riutilizzare un prodotto invece che buttarlo via.

Dopo il 21 Maggio, il mercatino del ri-uso tornerà in via Matteotti anche domenica 18 Giugno. Dopo la pausa estiva, il vintage market dell’associazione ArcadiNoè farà tappa a Borgarello (Pavia) domenica 17 Settembre.

L’associazione con il suo Mercatino del Ri-Uso, persegue finalità di cultura ambientale, attraverso un riciclo attivo di oggetti usati ma anche di socializzazione tra le persone, consentendo la partecipazione a rotazione, previa prenotazione, dei cittadini partecipanti.

V.A.