Domenica intitolazione “fai da te” a Marco Pannella dei giardini vicino a San Vittore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2023 – Domenica alle 16 Gianni Rubagotti e Francesco Monelli della Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ insieme all’avvocato Giampaolo Berni della Associazione Milano Vapore, Riccardo Ferri del Forum dei liberali, Massimo Pilloni e Bruno Cappuccio, coordinatore di “Visioni Urbane”, intitoleranno a Pannella i giardini di piazza Aquileia a Milano, luogo che gli doveva essere dedicato già anni fa senza che la giunta Sala abbia mai proceduto nonostante essendo fra il carcere di San Vittore e un ex cimitero ebraico sia perfetto per ricordarlo.

Lo faranno dopo essere andati alle 11 a rendere l’annuale omaggio a Marco Pannella nella via a lui dedicata di fronte al carcere cittadino di Pavia, probabilmente unico luogo a lui dedicato nel Nord Italia, grazie alla giunta Depaoli.

Il leader radicale pochi giorni fa avrebbe compiuto 93 anni ma sono invece passati 7 anni dalla sua morte avvenuta il 19 maggio 2016.

“Quando si parla di Pannella – dichiara Gianni Rubagotti – tanti dicono che manca e ci vorrebbe, ma poi guardandomi in giro tra Pavia e Milano solo le nostre povere iniziative lo ricordano.

Questo rende ancora più straordinario quello che fece la giunta di centrosinistra locale muovendosi in tempi record per dedicare a lui un luogo accanto ai detenuti (e ai detenenti) per cui ha lottato fino all’ultimo.

Vediamo se una nuova iniziativa in difesa dei valori occidentali che partirà il pomeriggio a Milano potrà sconfiggere un po’ della solitudine in cui siamo avvolti.

Lui che si definiva un ‘amerikano col k’ secondo me avrebbe apprezzato.”

“Il nostro é l’ennesimo tentativo di far rispettare la volontà del Consiglio Comunale – aggiunge Bruno Cappuccio – “ma anche questa Giunta pare avere il massimo disprezzo per gli eletti dai cittadini. Possibile che Marco faccia così tanta paura?”

