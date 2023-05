Il Presidente Mattarella ha incontrato il Presidente della Repubblica d’Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço

(mi-lorenteggio.com) Roma, 24 maggio 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica d’Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, in visita di Stato in Italia.

Era presente il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il Presidente della Repubblica dell’Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, in occasione della sua Visita di Stato in Italia. Al centro dei colloqui, l’ulteriore rafforzamento delle relazioni economico-commerciali, soprattutto in campo energetico, dell’agroindustria e della transizione ecologica. L’incontro ha inoltre offerto l’opportunità per discutere delle principali crisi regionali, con particolare attenzione al Sudan e alla Regione dei Grandi Laghi.

Redazione