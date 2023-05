Bollate. Il Comune di Bollate entra nella rete dei Consiglieri locali per l’Europa

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 29 maggio 2023. Le congratulazioni dell’Amministrazione comunale a Carolina Nizzola per l’adesione alla rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” in rappresentanza del Comune di Bollate. Il suo ruolo sarà quello di diffondere le notizie in merito all’UE attraverso un rapporto privilegiato e diretto con le istituzioni dell’Unione. L’adesione è valida fino alla fine del mandato di Consigliere eletto.

Allo stesso tempo la Commissione europea ha anche accettato la candidatura di Cristina Marongiu, dipendente comunale, a diventare partner nella comunicazione sull’UE a livello locale.

V.A.