FdI incontro a Milano con Ministro Calderone sulle politiche del lavoro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2023 – Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone ha incontrato oggi a Milano, i parlamentari, gli assessori e i consiglieri di Fratelli d’Italia della Regione Lombardia.

L’incontro che si è tenuto a porte chiuse, è stato promosso dai Parlamentari Mascarettie Malagola membri della Commissione XI (Lavoro Pubblico e Privato) e del Coordinatore Cittadino On Maullu per avviare un confronto sulle politiche del lavoro, tema considerato prioritario e centrale da FdI, soprattutto in una regione come la Lombardia motore economico del Paese.

Tanti i temi trattati, dal taglio del cuneo fiscal al rinnovo dei contatti collettivi nazionali del TpL o dell’Handling, dal reddito di cittadinanza agli incentivi previsti per l’inserimento lavorativo dei giovani, fino al tema del caro casa e del caro vita in rapporto al reddito.

Il confronto proficuo con il Ministro Calderone e con i rappresentanti della XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato) proseguirà nel prossimo futuro per rendere costante il contributo da parte dei parlamentari lombardi e dei rappresentanti di Regione Lombardia di FdI

