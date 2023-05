Resezione parziale della milza con patologia rara: al San Gerardo uno dei pochi casi eseguiti al mondo

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 maggio 2023 – Innovativo intervento di resezione parziale della milza per via laparoscopica su una giovanissima paziente affetta da una rara neoformazione cistica della milza.

Ad eseguirlo i dottori Luca Degrate, Eleonora Colciago e Mauro Scotti della Struttura

Complessa di Chirurgia Generale, diretta dal prof. Marco Braga, il primo intervento di questo

genere presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ma anche tra i pochissimi altri

casi eseguiti nel mondo per il tipo di patologia di cui era affetta l’adolescente.

L’intervento si è reso possibile grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia a disposizione

delle sale operatorie dell’ospedale San Gerardo di Monza, quali la telecamera laparoscopica

4k, l’ecografia intraoperatoria laparoscopica, la visione con verde di indocianina e particolari

strumenti di dissezione e coagulazione.

“Il nostro centro – spiega il prof. Braga che è anche Direttore della scuola di specializzazione

di Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – è stato uno dei primi

in Italia ad effettuare interventi di splenectomia per via laparoscopica sia nei pazienti adulti

sia in quelli pediatrici e l’esperienza di questi anni ci rende tra i centri italiani con la maggior

casistica per questo tipo di intervento”.

La possibilità di effettuare un intervento di splenectomia parziale per via laparoscopica

permette una rapida ripresa delle normali attività del paziente e riduce notevolmente il

dolore postoperatorio, senza avere un aumento dei rischi rispetto al classico intervento

laparotomico.

La giovane paziente non ha avuto bisogno di trasfusioni di sangue in quanto le perdite

ematiche durante l’intervento sono state minime ed è stata dimessa dopo pochi giorni

dall’ospedale, senza complicanze chirurgiche. L’aver rimosso solamente la parte ammalata

della milza, permetterà inoltre alla paziente di conservare una normale funzione immunitaria.

“La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – dichiara il Direttore Generale Silvano

Casazza – può contare su un elevato livello professionale del suo personale che permette,

anche attraverso l’introduzione di tecniche e tecnologie innovative, di affrontare situazioni

come quella gestita dalla Chirurgia Generale, relativa a un paziente pediatrico con patologia

rara”.