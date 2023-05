(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 maggio 2023 – Sabato 10 giugno alle ore 21 presso l’Abbazia di Morimondo si terrà il concerto di gala in apertura del Festival “Uno Stradivari per la Gente”a cura dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano, diretta dal Maestro Mauro Benaglia, e del Maestro Lorenzo Meraviglia che suona un violino Stradivari del 1730, e con la collaborazione di Fondazione Per Leggere.

L’ingresso è libero con una piccola donazione a sostegno della Fondazione