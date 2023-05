SERCOP presenta il bilancio dell’esercizio 2022

(mi-lorenteggio.com) Rho, 30 maggio 2023 – Nel 2022, anno che ha segnato il progressivo ritorno alla gestione ordinaria dei servizi dopo il periodo pandemico, il valore della produzione di SERCOP, l’azienda speciale per la gestione dei servizi alla persona partecipata dai nove Comuni del Rhodense e dal Comune di Nerviano, ammonta a 31.242.561 euro.

“Rispetto al 2021, il valore della produzione è cresciuto del 7,9% confermando la tendenza degli anni precedenti, fatta eccezione per il 2020” ha commentato Guido Ciceri, direttore generale di SERCOP. “L’incremento non è legato a nuove deleghe di servizi ma a un maggiore utilizzo dei servizi stessi”. In particolare, i servizi che sono cresciuti maggiormente sono la tutela minori, il servizio educativo integrato, il trasporto delle persone con disabilità, il CSE (Centro Socioeducativo) e SFA (Servizio Formazione all’Autonomia per persone con disabilità), la RSA e RSD di Lainate. Crescono anche i contributi di sostegno alla domiciliarità e l’housing sociale (finanziati da fondi e risorse regionali) e i progetti per gli stranieri (finanziati da risorse nazionali).

Parallelamente, anche il personale segna un incremento del 35% rispetto al 2021 per un totale di 146 dipendenti a fine 2022. Le ragioni di questa crescita sono il rafforzamento del personale del servizio sociale di base richiesto dai Comuni, il sostegno alla componente amministrativa dell’azienda e l’internalizzazione dei servizi educativi e di fisioterapia della RSA e RSD di Lainate.

Composizione del valore della produzione e impieghi

Nel 2022 il 49,12% del valore della produzione è stato destinato ad affidamenti e consulenze. Il costo del personale ha superato il 16% con un incremento di oltre 3 punti rispetto all’anno precedente: questo dato segnala un’evoluzione nella struttura aziendale verso una maggiore integrazione del personale interno trainata dall’internalizzazione delle professioni sociosanitarie della Rsa e Rsd di Lainate, nonché dall’incremento del personale dei servizi sociali di base richiesto dai Comuni. Crescono anche i contributi buoni e voucher che arrivano al 12% grazie ai trasferimenti regionali (Misura Unica Abitare) e all’avvio di alcune coprogettazioni remunerate attraverso contributi a rimborso delle spese sostenute.

Per quanto riguarda, invece, la composizione del valore della produzione per servizi erogati nel 2022, SERCOP ha numerose linee di produzione e, di conseguenza, una consistente complessità gestionale. Semplificando, in SERCOP tre servizi hanno un valore della produzione significativamente superiore agli altri: RSA e RSD di Lainate con il 16,5% del valore di produzione; servizio tutela minori con il 16,2%, il servizio educativo integrato che eroga interventi educativi domiciliari e scolastici a minori e disabili per una quota complessiva di circa il 12%.

Fonti di finanziamento

I Comuni rappresentano il 54,4% delle fonti di finanziamento aziendale, pari a 16.983.208 euro. Nonostante i servizi prodotti con risorse comunali siano cresciuti nel 2022, in particolare rispetto al servizio di tutela minori, al servizio educativo integrato, ai servizi diurni a favore di persone con disabilità e al servizio sociale professionale, la percentuale relativa rispetto al valore della produzione rimane sostanzialmente la stessa del 2021 a indicare una progressiva crescita anche degli interventi finanziati con fonti esterne ai Comuni. In aggregato, ed esaminando lo sviluppo storico, si evidenzia la progressiva minore dipendenza di SERCOP da risorse dirette dei Comuni che nel 2021 ammontavano al 54% circa contro l’82,7% del 2013 e il 74,5% del 2018.

Tra le altre fonti di finanziamento ci sono gli utenti stessi dei servizi per il 14,1%; lo Stato e la Regione (FNPS, FNA, FSR) per il 9,1%, uno dei valori più alti degli ultimi anni; il Fondo Sociosanitario Regionale per l’8,3%; le Misure Regione Lombardia per il 6,4%.

“Nel corso dell’anno 2022 sono stati presentati numerosi progetti e richieste di finanziamento i cui effetti economici si manifesteranno nel corso del 2023”, ha concluso Ciceri. “Tra questi sono da evidenziare i cinque progetti presentati nell’ambito del PNRR che sono stati tutti finanziati e sono, al momento, in corso di realizzazione”.

Altre fonti di finanziamento, che non presentano elementi di omogeneità, si attestano al 7,3%