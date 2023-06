EMILIA-ROMAGNA, UN SUCCESSO LA RACCOLTA FONDI DEI SUPERMERCATI ‘IL GIGANTE’ PER LA CROCE ROSSA: PROSEGUIAMO FINO AL 14 GIUGNO, SI CONFERMA IL CUORE GRANDE DEGLI ITALIANI

(Mi-lorenteggio.com) Milano 2 giugno 2023 – “La generosità e il cuore grande dei nostri clienti è sorprendente e la raccolta fondi a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna, iniziata la settimana scorsa, proseguirà fino al 14 giugno”. Lo comunica il gruppo ‘Supermercati Il Gigante’ (20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziando come la campagna a sostegno dell’azione della Croce Rossa Italiana, a favore dei territori colpiti dall’alluvione, stia andando oltre ogni migliore aspettativa. L’iniziativa ‘L’Emilia-Romagna ha bisogno di noi, è indispensabile sostenere la comunità colpita. Aiutiamoli’, promossa da ‘Il Gigante’, con il coordinamento del gruppo Selex, invita i clienti a donare 2 euro alla cassa per sostenere migliaia di persone senza casa o ancora in grande difficoltà. “Desideriamo offrire un piccolo contributo – dice Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – alla grande azione di solidarietà dell’intero Paese. Persone sommerse da fango e detriti. Famiglie, aziende, attività e commerciali devastate. Coltivazioni e aziende agricole che subiranno per anni le conseguenze di quanto è avvenuto, che devono essere aiutate”.