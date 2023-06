(Mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2023 – Questa notte, in viale Gorizia, all’altezza con Via Vigevano in zona Navigli, , durante una lite tra giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, tre automediche e le forze dell’ordine. Un ferito è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, uno in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano e uno, sempre in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.