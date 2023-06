Ricco programma di eventi a Chiavenna (SO)

(mi-lorenteggio.com) Chiavenna, 5 giugno 2023 – Ricco il programma di eventi che l’Unione del Commercio e del Turismo- Valchiavenna Shopping, propone per l’estate a Chiavenna con il supporto di “Events & Festival”, in collaborazione con il Comune e il Consorzio Turistico della Valchiavenna.

Si parte venerdì 9 giugno con l’undicesima edizione della “Notte Bianca Chiavenna”. L’evento torna ad animare le piazze e le vie del centro storio con musica dal vivo, dj set e spettacoli di intrattenimento, insieme all’apertura serale delle attività commerciali. Tanti i punti di intrattenimento divisi fra Pratogiano, le vie Dolzino e Bossi e le piazze Bertacchi, Crollalanza, Ploncher, Pestalozzi e Persenico, Santa Maria, Santa Rosalia. Eventi che uniscono le diverse zone della città lungo un ideale percorso che i partecipanti potranno seguire secondo il proprio gradimento.

Sabato 10 giugno, in via Dolzino, una gustosa novità nata dalla collaborazione con l’Istituto “Crotto Caurga”: da mezzogiorno alle 15, verrà allestita in pieno centro storico una tavolata per degustare gli gnocchetti di Chiavenna, tipico piatto della cucina valchiavennasca.

La proposta di Valchiavenna Shopping continua lungo tutti i fine settimana di luglio e agosto: un appuntamento fisso per cittadini e turisti.

Il programma prevede sabato 1 luglio “Chiavenna è Musica”, il classico appuntamento con la musica dal vivo nelle piazze e nelle vie del centro (in coincidenza con l’avvio dei saldi estivi) che si ripeterà venerdì 14 e 28 luglio, 18 e 25 agosto.

Ad arricchire il calendario arriva la novità di “Chiavenna è Comedy”: una rassegna di giovani comici emergenti provenienti da tutta Italia, coordinati dall’ormai affermato comico valchiavennasco Riccardo Balatti. Nelle serate di venerdì 7 luglio e venerdì 4 agosto si potrà assistere agli spettacoli dei 10 comici che si alterneranno nelle piazze cittadine.

Venerdì 21 luglio, torna l’appuntamento con “Aperitivo Gourmet”: un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar di Chiavenna, in collaborazione con i migliori chef della zona, e musica dal vivo.

Momento magico e indimenticabile, il 10 agosto con la “Notte di San Lorenzo”: più di 2000 candele illumineranno il centro storico, creando un’atmosfera magica capace di incantare gli occhi dei visitatori.

Ad arricchire la serata, i 5 spettacoli dei mangiatori di fuoco e la parata delle farfalle di luce, accompagnati da concerti di musica dal vivo (in acustico).

Redazione