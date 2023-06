Consiglio regionale, Superbonus 110% approvata richiesta M5S di far ripartire la cessione dei crediti

Di Marco (M5S): «Servono risposte immediate per gli esodati del Superbonus»

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2023 – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la richiesta, contenuta nella mozione presentata dal Movimento Cinque Stelle, alla Giunta regionale di attivarsi presso il governo affinché possa ripartire al più presto la cessione dei crediti maturati da privati, imprese e tecnici nel 2021, 2022 e 2023, anche intervenendo tramite le partecipate statali quali Poste italiane e Cassa depositi e prestiti. Bocciati invece gli altri punti contenuti all’interno della mozione.

Di Marco (M5S): «Soddisfatto per l’approvazione di un punto qualificante della nostra mozione. L’impegno, a farsi carico presso il Governo per intervenire tramite le partecipate statali per lo sblocco dei crediti incagliati, a sostegno degli esodati del Superbonus è una presa di posizione importante da parte del Consiglio regionale. Spiace che Regione Lombardia non abbia voglia di essere protagonista, facendosi a sua volta parte attiva nel meccanismo della circolazione dei crediti. Il Movimento Cinque Stelle ha proposto, attraverso un progetto di legge, che anche le aziende regionali possano intervenire nel meccanismo di cessione dei crediti, favorendone lo sblocco. Durante l’ultima campagna elettorale il Presidente Fontana e l’ex Assessore Caparini avevano speso importanti parole di apertura nei confronti di questa ipotesi, da noi proposta. Ancora una volta, a urne chiuse, il centrodestra si comporta in maniera opposta rispetto a quanto promesso» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, Nicola Di Marco, al termine della discussione della mozione: “Superbonus e sostegno al settore edile per lo sviluppo economico”, che ha visto l’approvazione da parte del Consiglio regionale del primo impegno in essa contenuto.