Fenomeno da milioni di views – TEKNOYD – VENERDì 9 GIUGNO MILANO – incontro con il pubblico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2023 – Teknoyd, uno dei principali gamer in Italia nonché stella di YouTube da milioni di views approda finalmente a Milano Venerdì 9 Giugno per un’imperdibile appuntamento alle ore 17:00 presso la libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele II per presentare “IL COLPO FINALE – Un’avventura interattiva di Ahiaaa”, il suo primo fumetto. L’opera uscita per Mondadori Electa rappresenta di fatto una novità assoluta in quanto si tratta del primo – manga game italiano, un fumetto originale e interattivo che come in un vero video gioco avrà bisogno dei lettori per arrivare alla risoluzione.

TEKNOYD, all’anagrafe Mouad Ait Rais, meglio conosciuto come Tek è una stella di YouTube da migliaia di seguaci. Dal 2015 grazie ai suoi gameplay di videogiochi famosi, con le rocambolesche avventure criminali di Ahiaaa e dei suoi amici ha accumulato milioni di visualizzazioni. Da sempre appassionato di anime e videogiochi, si definisce un Nerd Moderno, divertendosi sul web creando contenuti originali insieme ai suoi iscritti, che coinvolge attivamente in challenge esilaranti. Vlog, videogiochi, GTA 5 RP e Realtà Virtuale sono solo alcuni dei Top Topic del suo canale YouTube, seguito da oltre 650 mila iscritti. Proprio il mercato del gaming che Teknoyd ama e rappresenta alla perfezione è un settore in costante crescita anche In Italia tanto da diventare parte della cultura Pop, un settore sempre più interconnesso con il mondo del Cinema, delle serie Tv e degli eSports

“Sono molto contento di poter presentare questo mio primo fumetto – dichiara Teknoyd – per me è un piccolo sogno che si realizza. Sin da piccolo ho letto manga, iniziando da Naruto, e ho sempre fantasticato su come sarebbe stato bello creare la propria storia. L’idea di un manga interattivo nasce dall’unione di 2 delle mie piú grandi passioni, il gaming e il mondo manga. Con questo manga – game l’utente ha infatti la possibilità di immergersi nella lettura, senza perdere la parte di gioco più interattiva! Questo fumetto rappresenta anche la prova che i videogiochi e i manga possono essere a stretto contatto: il manga è infatti la continuazione di una storia con più stagioni nata sul mio canale Twitch e creata all’interno di un videogioco, dopo 53 episodi digitali di Ahiaa Adventure, che possono essere seguiti sul mio canale YouTube, siamo arrivati a raccontarne il finale con un manga interattivo”

In “Il colpo finale” mondo reale e fantasy s’intrecciano così in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente.

Dopo aver ricevuto una misteriosa cartolina da Mal, Ahiaaa è costretto a partire per la Russia e organizzare un colpo apparentemente impossibile in una delle banche più importanti di Mosca. Per farcela avrà bisogno di una squadra formata dai migliori gangster in circolazione. Ma sarà sufficiente?

Dall’estro creativo di Teknoyd, un’appassionante storia interattiva che trae spunto dai contenuti proposti sul canale Youtube, per invitare i ragazzi a farsi lettori: a riprendere la storia di Ahiaaa, personaggio digitale nato dalla fantasia di Teknoyd, esattamente da dove era stata interrotta per continuare il racconto sulla carta stampata, anche a suon di scelte, messaggi criptati da decifrare e rompicapi da risolvere.

Attraverso “Il colpo finale” Teknoyd realizza così finalmente il sogno di aver creato un manga tutto suo. All’interno del fumetto, i lettori troveranno infatti il finale della storia di Ahiaaa, personaggio che Tek ha inventato e animato su gta5 con i quali gli spettatori hanno vissuto circa due anni di storia come fosse una serie tv ad appuntamento serale. Come in molti videogiochi, saranno proprio i lettori a decidere le sorti della storia, scegliendo continuamente quali azioni far fare ad Ahiaaa, condizionando così il finale. All’interno dell’opera non mancheranno sorprese e colpi di scena in grado di tenere con il fiato sospeso centinaia di migliaia di appassionati e non solo.