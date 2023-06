Cesano Boscone. Ragazza aggredita da questuante

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 giugno 2023 – Intorno alle ore 15.40 di oggi, in piazza Giovanni XXIII, lungo il boulevard che porta al centro commerciale, una ragazza di 30 anni, è stata aggredita da un extra comunitario, che da tutto il giorno chiedeva soldi a chi passava. La donna, di fronte all’insistenza dell’uomo, gli ha risposto che non aveva soldi e lui l’ha aggredita. Soccorsa dal personale sanitario, la giovane donna non è stata trasporta in ospedale. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno preso tutti i provvedimenti del caso.

V. A.