Rho. Ristoro garantito in estate: affidata la gestione dei chioschi nei parchi Pomé ed Europa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 giugno 2023 – Affidata la gestione dei due chioschi nel parco “De Vecchi” in via Pomé e del Parco “Europa” tra corso Europa e via Pertini. Il 26 maggio scorso sono state esaminate le offerte economiche presentate per l’affidamento in gestione dal primo giugno al 31 dicembre 2023, in seguito agli avvisi esplorativi emessi il 4 maggio per acquisire manifestazioni di interesse. Sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di quattro operatori economici, ma una sola offerta economica.

La commissione ha affidato l’appalto alla ditta che ha presentato offerte per entrambi i chioschi, la ditta individuale di Simone Angius con sede legale in via Giusti. L’appalto le è stato affidato per le due strutture e gli addetti stanno già procedendo alle operazioni di pulizia dei due chioschi e dell’ambiente circostante, oltre che all’acquisto di materiali necessari all’avvio delle attività. A carico del gestore le spese per le utenze di acqua ed energia elettrica nel periodo di assegnazione.

“Abbiamo consegnato le chiavi al gestore giovedì 8 giugno – precisa l’assessore al Patrimonio, Nicola Violante – Confidiamo che l’accordo, della durata di sette mesi, possa dare buoni risultati a favore di tutti coloro che, nei mesi più caldi, amano frequentare il Parco De Vecchi e il Parco Europa, per trascorrere giornate e momenti all’aria aperta, trovando anche occasioni di ristoro nelle aree stesse”.

Redazione