CECCHETTI (LEGA): “BERLUSCONI HA FATTO GRANDE IL CENTRODESTRA IN LOMBARDIA, TUTTI I LEGHISTI OGGI LO PIANGONO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 GIUGNO 2023. – “Per tutta la Lega Lombarda, per ognuno di noi, oggi è un giorno triste: Silvio Berlusconi è stato un grande amico del nostro movimento, è stato il nostro storico alleato.

Se il centrodestra ben governa la Lombardia ininterrottamente da quasi tre decenni è stato grazie alla base di questo rapporto di alleanza e di amicizia. Oggi tutto il popolo leghista lombardo piange Berlusconi, ricordandolo come uno dei più grandi imprenditori che il nostro territorio abbia mai avuto, ricordandolo per le vittorie del Milan, ricordandolo per il suo impegno politico per l’Italia ma anche per Milano e la Lombardia. Tutta la Lega Lombarda, e io per primo, ci stringiamo intorno alla famiglia Berlusconi in questo momento di dolore.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.