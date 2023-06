ESTATE AL CASTELLO 2023: “CENERENTOLA” SARÀ UNO DEGLI APPUNTAMENTI DELL’ESTATE MILANESE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2023 – Venerdì 23 giugno alle ore 21, nella cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, arriva Cenerentola, musical targato Rancia VerdeBlu, la divisione di Compagnia della Rancia che si occupa di teatro per bambini e ragazzi: un “luogo” per dare spazio alla fantasia, al sogno e all’allegria, che si accompagnano sempre all’elemento musicale, per affacciarsi al mondo del teatro.

Lo spettacolo farà parte del ricchissimo programma di Milano è viva – Estate al Castello 2023, che, giunta ormai alla sua undicesima edizione, comprende oltre 80 eventi tra musica, teatro e danza e rappresenta un appuntamento fisso dell’estate milanese.

Sono passati ormai più di 30 anni da quando, nel 1988, Saverio Marconi scrisse il suo primo musical tratto dalla favola tradizionale di Charles Perrault, Cenerentola, uno spettacolo che riecheggia gli anni ‘50, arricchito dal ritmo e dal coinvolgimento della commedia musicale. Nel 2005, il Comune di Roma ha insignito Cenerentola dello speciale premio “Maria Signorelli” per aver ottenuto il maggior gradimento da parte del pubblico di bambini, tra oltre 40 spettacoli andati in scena nella stagione precedente.

Dal 2018 Rancia VerdeBlu ha riportato questi personaggi sulla scena con uno nuovo e giovane cast: l’occasione giusta per far avvicinare i bambini al teatro attraverso spettacoli di qualità, divertenti e al tempo stesso ricchi di valore.

Cenerentola, la Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe, sono personaggi cari al nostro cuore: li abbiamo incontrati nelle fantasie infantili, cercati tra le pagine dei libri e poi rivisti al cinema, attraverso le geniali invenzioni di Walt Disney. Ogni volta immagini nuove si sovrapponevano alle antiche creando un mondo magico e speciale.

Cenerentola, con la regia di Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi, è una favola a lieto fine per tutta la famiglia che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori: se alla fine i buoni sono premiati, i “cattivi”, forse, saranno perdonati.

Venerdì 23 giugno 2023, ore 21

Cortile delle Armi, Castello Sforzesco – MILANO

Compagnia della Rancia – Rancia VerdeBlu

CENERENTOLA

commedia musicale per bambini tratta dalla favola di Charles Perrault

adattamento Saverio Marconi – musiche Aldo Passarini – liriche Michele Renzullo

con Alessia Ancillai, Alice Capitolo, Lorenzo Filoni, Chiara Menichelli, Federica Noè, Emma Ray Rieti

regia Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi

Genere: musical

Età consigliata: dai 4 ai 104 anni

Biglietti: Posto unico € 12,00