POLICY. DAL 13 GIUGNO A MILANO LE SEI CITTA’ PREMIATE PER LE PRATICHE INNOVATIVE NELLA TRASFORMAZIONE DEI SISTEMI ALIMENTARI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2023 – Dal 13 al 16 giugno il Comune di Milano ospiterà il primo Milan Pact Awards Retreat e accoglierà sei città da tutto il mondo che durante l’ottavo Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), che si è tenuto a Rio de Janeiro lo scorso ottobre, sono state premiate per le loro pratiche innovative nella trasformazione dei sistemi alimentari: New York (Stati Uniti), Londra (Regno Unito), Addis Abeba (Etiopia), Rosario (Argentina), Yeosu (Corea del Sud), Rourkela (India).

Lo scopo è quello di creare un’occasione di incontro e di scambio tra i rappresentanti delle città vincitrici dei Milan Pact Awards 2022 al finedi accelerare la condivisione delle migliori food policy tra le oltre 265 città firmatarie del Patto.

“Le città contribuiscono in maniera efficace a promuovere e attuare pratiche innovative sostenibili, e questo ancor più quando sono capaci di fare rete fra loro – dichiara la vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo -. Il Milan Pact Awards Retreat è un’occasione ulteriore per coordinare l’azione delle città più virtuose, città che si sono distinte per attività concrete, utili a trasformare in chiave sostenibile le loro politiche alimentari. Uno scambio che vede Milano ancora protagonista, rinnovando l’impegno della città, dei suoi cittadini, delle istituzioni pubbliche e private, delle aziende: tutti insieme per mantenere alta l’attenzione locale e internazionale su questi temi”.

“Fin dall’inizio del percorso del MUFPP – afferma Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo – abbiamo partecipato con entusiasmo, in particolare al lancio dei Milan Pact Awards nel 2016, che meglio rappresentano quanto le città di tutto il mondo si stiano impegnando nella transizione dei sistemi alimentari urbani. Insieme al Comune di Milano, partecipiamo quindi ad un cambiamento che parte dalla città di Milano ma si sviluppa in modo trasversale e globale coinvolgendo milioni di cittadini per affrontare le sfide globali legate all’accesso al cibo sano e sostenibile e alla lotta allo spreco alimentare”.

Il MPA Retreat rappresenta il momento culminante della 6° edizione dei Milan

Pact Awards. Dal 2016, il Comune di Milano e Fondazione Cariplo, premiano le politiche più innovative delle città firmatarie del MUFPP con lo scopo di incentivarle all’azione. Soltanto nel 2022, i Milan Pact Awards hanno consentito di raccogliere 251 pratiche provenienti da 133 città in 47 paesi. Un comitato di valutazione internazionale composto da 20 esperti, provenienti da organizzazioni di spicco degli organismi delle Nazioni Unite, della Commissione Europea, delle università e da stakeholder attivi nella trasformazione dei sistemi alimentari, ha selezionato le sei città vincitrici che sono state invitate a partecipare al primo MPA Retreat a Milano.

Il programma di questi quattro giorni sarà caratterizzato da attività finalizzate alla condivisione delle conoscenze: presentazioni, incontri tecnici con il team del Segretariato del MUFPP e della Food Policy del Comune di Milano e visite sul campo con cui approfondire le azioni della politica alimentare di Milano. Le visite si concentreranno sulle mense scolastiche, sul sistema di aiuto alimentare, sul sistema agricolo e le filiere corte, sul mercato agroalimentare, nonché sulle azioni di prevenzione e ridistribuzione degli sprechi alimentari.

Di particolare rilevanza, il workshop del 15 giugno in Cascina Cuccagna sulle strategie di trasferibilità guidato dal team del progetto Horizon 2020 Food Trails, in cui le sei città premiate con i Milan Pact Awards avranno l’occasione di discutere e pianificare il trasferimento e la condivisione delle loro pratiche alla community internazionale di oltre 265 città del Milan Urban Food Policy Pact.

Il palinsesto dell’iniziativa si concluderà, il 16 giugno alle 11:30 a Palazzo Marino, con un webinar globale che vedrà la presentazione dei risultati raggiunti nella settimana, i keynote speech di esperti su sistemi alimentari inclusivi e sostenibili, e una tavola rotonda dei vincitori sulla replicabilità delle pratiche tra le città del MUFPP. Interverranno Anna Scavuzzo (Vicesindaco di Milano con delega alla Food Policy), Carlo Mango (Fondazione Cariplo) e Luca Maestripieri (AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento al link

Per informazioni: https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/

MUFPP – Milan Urban Food Policy Pact

Il Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) è un patto internazionale sottoscritto da oltre 265 città di tutto il mondo che impegna i sindaci nello sviluppo di food policy urbane innovative. Nasce su impulso di Expo 2015 e promuove un continuo scambio e interazione tra le città firmatarie, per accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, resilienti. www.milanurbanfoodpolicypact.org