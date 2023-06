Rho. Vele Spiegate: estate con i ragazzi nei parchi della città

I laboratori sportivi, i giochi e le attività teatrali per ragazzi e ragazze dagli undici anni in su continuano all’aperto

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 giugno 2023. La scuola è finita ma per i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole secondarie di primo grado il Comune di Rho organizza occasioni di incontro, grazie al progetto Vele Spiegate, che si svilupperà attraverso laboratori sportivi, giochi e attività teatrali nei parchi del territorio.

L’iniziativa, che vede coinvolti gli educatori di Cooperativa lotta contro l’emarginazione, Intrecci e Comunità nuova, si pone in continuità con il progetto educativo globale per i giovanissimi, composto anche da sportelli di ascolto e centri estivi, oltre a tutte le attività dello Spazio Mast di via San Martino, organizzato grazie alle tre cooperative citate, a Progetto A e alla cooperativa sociale La Fucina.

Dopo la festa conclusiva di venerdì 9 giugno, che ha permesso di chiudere il cerchio delle tante attività promosse presso lo Spazio Mast dedicate a chi frequenta le scuole secondarie di primo e secondo grado, proseguono i laboratori che, dopo la pausa agostana, ripartiranno poi a settembre.

“Iniziati a febbraio in spazi chiusi, i laboratori ora si vivranno all’aperto – spiega Elena Iannizzi, coodinatrice Progetti Politiche giovanili e infanzia per la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione eresponsabile del progetto Vele Spiegate – con l’obiettivo di offrire attività di animazione territoriale in città e offrire opportunità alternative per i ragazzi e le ragazze che frequentano i luoghi aggregativi, promuovendo le loro risorse e competenze in vari ambiti”.

Si comincia con laboratori di tipo sportivo, totalmente gratuiti, dedicati a ragazzi e ragazze a partire dagli undici anni. Il primo si terrà il 14 giugno al Parco Europa. Sempre dalle 17.00 alle 19.00 gli educatori saranno presenti il 21 giugno al Molinello Play Village e il 28 giugno al Parco Pirandello.

Il mercoledì è il giorno prescelto anche per giochi e attività teatrali, per conoscersi e divertirsi insieme, dalle 17.00 alle 19.00: il 5 luglio al Parco Magenta (Lucernate), il 12 luglio al Parco Labriola, il 19 luglio al Parchetto Dalmazia (Terrazzano), il 26 luglio al Parco Europa.

Chi volesse ulteriori informazioni può contattare il seguente indirizzo email: velespiegate.rho@gmail.com.

“Sono contento che riparta l’educativa di strada nei parchi per andare incontro ai ragazzi e agganciarli – commenta l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi – In estate gli spazi verdi sono frequentati per occasioni di gioco e socializzazione, è bene che ci siano presenze educative e adulti che possano aiutare a stare bene insieme, a rispondere agli interrogativi dei giovanissimi e a fungere da antenne per eventuali bisogni e problematiche da affrontare. Una buona estate a tutti!”.

V.A.