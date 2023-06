I PAW PATROL HANNO FESTEGGIATO IL LORO DECIMO COMPLEANNO CON I PICCOLI PAZIENTI DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2023 – I PAW Patrol, i cuccioli più amati dai bambini di tutto il mondo, hanno visitato oggi i reparti dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi per festeggiare assieme ai loro piccoli fan il loro decimo compleanno. Amicizia, spirito di squadra, condivisione e supporto reciproco sono i valori che genitori e bambini riconoscono in PAW Patrol, e che hanno ispirato l’evento realizzato da Spin Master in collaborazione con Fondazione Ospedale dei Bambini Buzzi per celebrare questo importante traguardo.

Grazie alla presenza dei costume character ufficiali di Marshall e Chase, due tra i protagonisti di PAW Patrol più amati, e agli amici a quattro zampe della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), i bimbi hanno vissuto una mattinata di divertimento e spensieratezza insieme ai loro eroi a quattro zampe. Inoltre, alla fine della festa, i PAW Patrol hanno consegnato 200 kit giocattolo e 6 assortimenti di play set, personaggi e veicoli per le aree gioco dei diversi reparti dell’Ospedale, con cui i piccoli pazienti potranno continuare a divertirsi rivivendo le avventure della serie tv, giunta alla nona stagione e distribuita in 160 Paesi al mondo, nata dalla virtuosa collaborazione tra Spin Master Entertainment e Paramount.

“Ringrazio Fondazione Buzzi per aver pensato ed organizzato un momento di festa per i nostri piccoli degenti, creando un’atmosfera gioiosa per tutti, in particolar modo per i più piccoli”, afferma Alessandro Visconti, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco. “Ringrazio Spin Master Entertainment per questa preziosa collaborazione che favorisce lo spirito di amicizia e momenti di spensieratezza”.

“Fondazione Buzzi ringrazia Spin Master che ha deciso di festeggiare all’Ospedale Buzzi il decimo compleanno dei Paw Patrol, beniamini di tutti i bambini, portando tanta allegria nei nostri reparti insieme ai cani da salvataggio di SICS”, afferma Stefano Simontacchi, Presidente di Fondazione Buzzi. “Il 2023 per Fondazione Buzzi sarà un anno decisivo, in quanto potremo donare a tutti i bambini di Milano un grande ospedale pediatrico. L’Ospedale dei Bambini Buzzi raddoppierà infatti i suoi spazi grazie alla costruzione di un nuovo padiglione dedicato all’emergenza e urgenza. 7 nuovi piani e 11mila metri quadrati dedicati a tutti i bambini che ne hanno bisogno e che al momento non possiamo curare in Ospedale per motivi di spazio e di lunghe liste d’attesa. Grazie all’aiuto di tutti potremo così proseguire il nostro viaggio spaziale per un ospedale all’avanguardia, sempre più a misura di bambino”.

“Siamo felici di aver festeggiato questi primi dieci anni con i piccoli fan dei Paw Patrol”, dichiara Edgardo Di Meo, Senior Marketing Director di Spin Master Italia e Grecia. “Ringraziamo l’Ospedale e la Fondazione Buzzi che ci hanno dato l’opportunità di rallegrare i bambini con una mattinata all’insegna dello svago e della leggerezza. Questo è solo uno di una serie di eventi che Spin Master sta organizzando a livello globale per celebrare l’anniversario della nascita dei Paw Patrol che da 10 anni, con la serie tv, i film, la linea giocattolo, ispira i più piccoli a raggiungere i propri obiettivi, credere in sé stessi, puntare su lavoro di squadra e amicizia per superare ogni ostacolo. Un racconto ispirazionale e inclusivo che, attraverso le missioni di Ryder e dei cuccioli più famosi al mondo, è portatore di valori apprezzati e condivisi anche dai genitori”.

Più volte vincitrice ai Toy Of The Year Awards, PAW Patrol è la property prescolare che racconta le avventure della squadra di pronto intervento formata da Ryder e 6 cuccioli, nella cittadina di Adventure Bay. Un successo scandito da nove stagioni della serie tv, due film al cinema (l’ultimo in uscita a settembre 2023 in tutto il mondo) e una linea giocattolo perennemente sold out: in dieci anni di storia PAW Patrol è entrato a pieno titolo nell’immaginario collettivo, diventando una storia universale apprezzata da bambini e genitori in tutto il mondo.

Spin Master

Riconosciuta a livello mondiale come leader nell'industria del giocattolo e dell'intrattenimento, Spin Master crea straordinarie esperienze di gioco con le sue tre divisioni creative Toys&Games, Entertainment e Digital Games.

La Fondazione per l'Ospedale dei bambini Buzzi

La Fondazione per l'Ospedale dei bambini nasce per sostenere l'Ospedale Buzzi di Milano, uno degli undici ospedali pediatrici presenti in Italia, l'unico a Milano e in Lombardia e uno dei più antichi fra gli ospedali pediatrici italiani con i suoi cento anni di storia.