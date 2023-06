PARTY LIKE A DEEJAY, GRANDE SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2023: OLTRE 190MILA PARTECIPANTI IN 2 GIORNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2023 – Grande successo di pubblico sabato 10 e domenica 11 giugno per Party Like a Deejay, la straordinaria festa di Radio Deejay: evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano, che per due giorni ha animato Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano.

Sono state 190mila le persone e le famiglie che hanno partecipato alle tante divertenti iniziative organizzate durante il fine settimana nelle 6 aree all’interno di Parco Sempione – Speakers’ Corner con i protagonisti della radio, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati – e i dj set e live stage esclusivi all’Arco della Pace.

Un programma ricco e articolato che ha regalato ai presenti coinvolgenti momenti di condivisione e divertimento con proposte di ogni genere che hanno conquistato un pubblico eterogeneo di tutte le età: adulti, giovani e famiglie con bambini. Molto forte la presenza di giovani di età compresa dai 16 ai 30 anni che hanno partecipato ai live e alle attività organizzate nel Parco.

Grande risposta del pubblico anche per gli Speakers’ Corner che ha visto nelle due giornate di sabato e domenica alternarsi sul palco del Cortile della Rocchetta i protagonisti dei programmi più amati di Radio Deejay: Linus e Nicola Savino (“Deejay Chiama Italia”), La Pina, Diego e La Vale (“Pinocchio), Luciana Littizzetto e Vic, che ha condotto anche i talk in collaborazione con NOW (“Più di Una Finale” e “Più di una serie tv”) il sabato, e Trio Medusa (“Chiamate Roma Triuno Triuno”), Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna (“Summer Camp”), Alessandro Cattelan (“Catteland”) e Fabio Volo (“Il Volo del Mattino”) la domenica.

La festa di Radio Deejay si è conclusa domenica sera con un concerto evento gratuito all’Arco della Pace che ha registrato il tutto esaurito coinvolgendo 10mila persone che hanno prenotato il loro posto nei giorni precedenti. Sul palco si sono esibiti: Wayne, Bresh, Boro Boro, Oriana Sabatini, Rosa Chemical, Clara, Rhove, Rondodasosa, Gaia, Mr. Rain, Sangiovanni, Ariete, Coma_Cose, Francesca Michielin, gIANMARIA, Annalisa, Paola & Chiara, Tananai, Tommaso Paradiso, Madame, Blanco, Elodie, Lazza, Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, Articolo 31. Hanno impreziosito la serata anche i dj set di Linus e Nicola Savino e il live set di Nikki e DJ Aladyn.

Grande successo anche sui social: nei giorni tra 10 e il 12 giugno l’evento ha raggiunto complessivamente su Instagram oltre 2milioni di utenti, quasi raddoppiando i già ottimi risultati dello scorso anno.

La produzione esecutiva dell’evento è stata affidata per il secondo anno consecutivo a Eric Galiani per Videomobile e l’immagine coordinata è stata creata da Chunk Studio. Party Like A Deejay è stato realizzato in collaborazione con gli sponsor Koelliker, NOW, Crocs, Dimmidisì, Eden Viaggi, Martini, Monge, Pedon, Sammontana, Santa Margherita, SKYN, Sun68, Under Armour, Yamaha, Zespri Kiwifruit; partner dell’evento Asmodee Italia, Buddyfit, Cartoon Network, Demetra, Ricordi Stampati; partner tecnici Cantun, Caseificio Gennari, Leica, Nilox, S. Bernardo e Zumbia.