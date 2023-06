GARAVAGLIA (FDI): “ALCUNI ESPONENTI DELLA SINISTRA DANNO IL PEGGIO DI SÈ IN OCCASIONE DELLA MORTE DI SILVIO BERLUSCONI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2023 – “Risulta difficile anche solo commentare le molte parole spese in questi giorni da esponenti di sinistra, che in alcuni casi ricoprono anche cariche istituzionali, sulla morte di Silvio Berlusconi.

Nel breve volgere di poco tempo abbiamo assistito a dichiarazioni, post, eventi privi non solo del rispetto per le Istituzioni (è stato proclamato il lutto nazionale), ma persino dell’umano sentimento di pietas che va rivolto a chi muore.

Ad Arcore abbiamo assistito alla vergogna di ‘Entra con noi nella storia’, l’annuncio pubblicato sui social dal circolo Arci Blob, con cui il centro sociale del Comune brianzolo dove risiedeva Silvio Berlusconi ha indetto la festa dal titolo “diPARTYto”, con musica, brindisi ‘all night long’ e ‘per i primi 100 spilletta commemorativa in omaggio’. Il post si chiudeva con l’hashtag #ciaosilvio.

Ma anche chi rappresenta le Istituzioni purtroppo non ha perso l’occasione per mostrare il proprio modo di fare politica, usando rancore e odio, come il consigliere regionale del PD Paolo Romano, e il vicesindaco di Basiano (MI) Stefania Solcia.

Ma com’è possibile pensare a un sistema politico dell’alternanza, e tendenzialmente bipolare, dove viene a mancare il rispetto minimo per l’avversario, persino nei momenti di maggior dolore?

Giorgia Meloni ha sottolineato ieri come si debba amaramente constatare che la sinistra dell’odio e del cieco rancore non sappia contenersi neppure di fronte alla morte. Prevale l’odio e manca il rispetto. Primeggia l’astio, scompare l’umanità. Ma che politica è? Che modo (barbaro) di concepire – qui da noi in Lombardia anzitutto, ma anche nel resto d’Italia – la battaglia delle idee?

Facciamo prevalere l’umanità sulla barbarie, sempre”. Lo dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale della Lombardia.