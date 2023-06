Mille Miglia a Pavia: percorso cittadino e orari

Arriva la corsa più bella del mondo!

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 15 giugno 2023. La prima delle vetture in gara, giungerà in città per il Controllo Orario, posto in via Angelo Scotti, venerdì 16 giugno alle ore 09,15 da cui ripartirà alle ore 09,45 e percorrendo Viale Lodi, Viale Campari, Viale Bligny, Via 11 Febbraio, Strada Nuova, Ponte Vecchio, Via 25 Aprile si immetterà sulla SS35 in direzione Alessandria.

Saranno le splendide vetture della casa di Maranello del Ferrari Tribute ad anticipare come di consueto le oltre 400 auto storiche della 1000 Miglia, costruite tra il 1927 al 1957.

Ben 100 le vetture modenesi in gara provenienti da 21 nazioni. Ad aprire le danze sarà la Ferrari Dino 246 del 1971 dello svizzero Thomas Bachmann, ma gli occhi dei pavesi saranno puntati sulla Ferrari Scuderia spider 16M del 2009 dei locali Claudio Covini e Laura Brambilla.

Sarà poi la volta delle auto che hanno fatto la storia con in testa la OM 665 Superba vincitrice della prima edizione della “freccia rossa”. Auto che hanno animato la “Corsa più bella del mondo” dal 1927 al 1957, che rappresentavano il frutto dell’ingegno e dell’innovazione tecnologica della loro epoca, a fianco di Supercar recenti e di modelli ad alimentazione alternativa, futuro prossimo della mobilità.

V.A.