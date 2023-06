Corsico. Più controlli nei parchi cittadini durante il weekend 

Da giugno fino a ottobre, nei fine-settimana verranno impiegati da due a cinque volontari del 27° Nucleo di Protezione civile carabinieri, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità dei più frequentati luoghi all’aperto

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 giugno 2023 – Continua il percorso di collaborazione tra l’amministrazione comunale e il 27° Nucleo di protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri di Corsico, che ha preso il via lo scorso anno. Da giugno fino a ottobre, durante i weekend, da due a cinque volontari verranno impiegati, a piedi e sempre in coordinamento con la polizia Locale, nei parchi Cabassina, Travaglia, Giorgella, Verdi e Parco delle Colline.

«Ringrazio tutti i volontari e in particolare il presidente del 27° Nucleo di protezione civile Cristian Marchesi – commenta l’assessore alla protezione civile Stefano Salcuni – che ha creduto in questo progetto. L’attività di osservazione e vigilanza attivata, che si inserisce in un più complesso progetto di sicurezza integrata che la nostra amministrazione sta portando avanti da circa due anni, si propone di migliorare la vivibilità dei parchi».

I volontari dell’ANC vigileranno sul comportamento dei frequentatori, invitandoli, se dovesse essere necessario, a rispettare le regole, e segnaleranno le eventuali situazioni di degrado e criticità, fino ad avvertire le forze dell’ordine in caso di pericolo.

«Per il secondo anno consecutivo, su richiesta dell’assessore Salcuni e coordinati dal comandante della polizia locale Gianluca Sivieri – aggiunge Cristian Marchesi – proseguiamo la nostra collaborazione per l’attività di monitoraggio nelle aree verdi cittadine. Siamo certi che la nostra presenza nei principali parchi cittadini contribuirà ad aumentare la percezione di sicurezza e il rispetto delle regole».

Alla prima uscita del nucleo dell’ANC c’era anche l’assessore all’associazionismo Francesco Di Stefano.

«Desidero ringraziare tutta l’Associazione nazionale carabinieri di Corsico e, in particolare, il Nucleo di protezione civile – commenta l’assessore all’associazionismo Francesco Di Stefano – per il grande impegno che mettono in questo progetto. Per la nostra amministrazione, la collaborazione con le associazioni del territorio è fondamentale».

V.A.