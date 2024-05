BAREGGIO – VIABILITA’ E SICUREZZA, CHIESTO UN INCONTRO CON SEDRIANO

Problemi viabilistici nel tratto tra la via Torino a Bareggio e la via San Massimo a Sedriano a seguito dell’istituzione del senso unico



(Mi-lorenteggio.com) Bareggio, 8 maggio 2024 – Ieri il vicesindaco Roberto Lonati ha scritto al sindaco di Sedriano per chiedere la disponibilità a effettuare un sopralluogo congiunto, alla presenza anche dei Comandanti dei due Corpi di Polizia Locale, nel tratto di strada al confine tra la via Torino a Bareggio e le vie San Massimo e Giotto a Sedriano.

“Alcuni cittadini – spiega Lonati – ci hanno segnalato incidenti e pericoli a causa del senso unico istituito in via San Massimo. Ci hanno riferito di auto contromano,

soprattutto nelle prime ore del mattino quando il traffico è minore, e di problemi legati allo spostamento anticipato sulla carreggiata di sinistra dei veicoli provenienti

da Bareggio. Non ultimo, un incidente che ha coinvolto anche un pedone sabato 4 maggio”.

L’obiettivo è definire una strategia comune di messa in sicurezza di quel tratto di

strada.