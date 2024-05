CESANO BOSCONE, RAIMONDO (FDI): CONTE IN VISITA NELLA STRADA SBAGLIATA, LE MASCHERINE DI VIA GARIBALDI TESTIMONIANO GLI SPRECHI DEL SUO GOVERNO

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 8 maggio 2024 – “Il Movimento 5 Stelle locale ha annunciato per domani, giovedì 9 maggio, la visita in città di Giuseppe Conte che farà tre tappe in via Vespucci: presso il Comune amministrato dal PD oggi alleato del M5S che in questi dieci anni è stato all’opposizione; presso un condominio privato interessato dai lavori del superbonus (chissà perché proprio quello? i proprietari saranno stati tutti avvisati?); presso il cantiere del Polo dell’Infanzia i cui lavori avrebbero dovuto partire il 30 novembre 2023 ma che non sono ancora stati avviati.

L’ex premier, invece, avrebbe dovuto fare tappa in via Garibaldi dove ieri sera sono state scaricate sul marciapiede migliaia di mascherine inutilizzate destinate nel periodo pandemico ad una delle scuole di Cesano.



Stanotte, con uno striscione appeso ai cancelli della scuola, Fratelli d’Italia ha ricordato a Giuseppe Conte che da Presidente del Consiglio ha sprecato miliardi di euro in mascherine farlocche e inutili banchi a rotelle ed istituito bonus edilizi che hanno ipotecato per i prossimi vent’anni il bilancio dello Stato.

È imbarazzante come Conte, nonostante questi sprechi miliardari a carico dei conti pubblici, si metta ancora a pontificare invece di chiedere scusa agli italiani.”

Così l’on. Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia.