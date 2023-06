Sciopero Trenord, Di Marco (M5S): «Solidali con le ragioni dei lavoratori, cambiare il management aziendale»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 giugno 2023. Nicola Di Marco (M5S): «Siamo solidali con i lavoratori Trenord, ma soprattutto con le ragioni che li hanno costretti allo sciopero. Comprendiamo i disagi dei cittadini, ma la situazione è diventata insostenibile sia per chi viaggia, che per chi lavora. Negli ultimi anni l’azienda non ha saputo migliorare i propri indici di puntualità e ha portato avanti scelte che altro non hanno fatto che peggiorare il servizio. Siamo stufi di assistere alle inaugurazioni in pompa magna organizzate da Regione Lombardia, per annunciare che la metà dei nuovi treni promessi ormai quasi dieci anni fa, sono finalmente entrati in servizio. Basta. Regione Lombardia prenda atto che il management aziendale è totalmente da rifondare e faccia ciò che avrebbe già dovuto fare: governare il servizio pubblico di trasporto locale, garantendo un servizio puntuale e di una qualità all’altezza delle esigenze dei cittadini lombardi» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, in merito allo sciopero indetto oggi dal personale Trenord.

V.A.