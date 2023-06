Alcuni ristoranti McDonald’s di Milano premiati dall’Agenzia ONU per i Rifugiati per l’impegno a favore dell’integrazione lavorativa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2023 – La società che gestisce i ristoranti McDonald’s di Milano in via Tadino, Corso Buenos Aires e via Monteverdi, premiata in occasione della quinta edizione di “Welcome Working for refugee integration” – il programma di UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati – per l’impegno a favore dell’integrazione lavorativa dei rifugiati.

Grazie alla collaborazione con gli enti locali, le associazioni che operano sul territorio e i Comuni, in alcuni ristoranti McDonald’s di Milano, fino ad oggi sono stati attivati 7 tirocini e assunti 4 rifugiati.

Il premio, sostenuto dal Ministero del Lavoro, da Confindustria e da UN Global Compact Network Italia, è andato quest’anno a 167 aziende che hanno attivato 9.300 percorsi di inserimento lavorativo per richiedenti asilo e rifugiati, favorendo l’integrazione degli stessi nel mercato del lavoro.

Mauro Passoni, licenziatario McDonald’s per i ristoranti di Milano in via Tadino, Corso Buenos Aires e via Monteverdi, al momento del ritiro del premio ha dichiarato: “Questo è per noi un grande riconoscimento al lavoro e all’impegno profuso in questi anni a favore dell’integrazione lavorativa dei rifugiati. Grazie alla continua collaborazione con le istituzioni locali, gli enti e le associazioni attive nei territori presso i quali operiamo, riusciamo ad offrire a queste persone molto più che un semplice impiego lavorativo: un ambiente accogliente e inclusivo, un posto dove possano sentirsi a casa e fare squadra insieme al resto dei nostri team”.

