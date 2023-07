(mi-lorenteggio.com) FONTENO (BG), 4 luglio 2023- Fuori dalla grotta alle 13:45 la speleologa infortunata nella Bueno Fonteno: adesso è in corso il trasporto verso l’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, per il trasporto in ospedale. Seguiranno aggiornamenti.

V. A.