METROPOLITANA M4, MORELLI: COLLEGARE MILANO COL MONDO, SUCCESSO DEL CENTRODESTRA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2023 – “Oggi si realizza un sogno: collegare il centro di Milano con il mondo. Questa la valenza della metropolitana M4 che permetterà di raggiungere l’aeroporto da San Babila in meno di 15 minuti. Una svolta per la citta’”. Il sottosegretario della presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, insieme oggi al Ministro delle Infrastruttire e Trassporti Matteo Salvini e al sindaco Sala, esprime grande soddisfazione per l’inaugurazione della linea Milano 4 , e spiega: “La nuova linea metro permettera’ di lasciare le auto fuori citta’, ed eviterà ai cittadini divieti, tasse e multe; si potrà raggiungere il centro con mezzi pubblici efficienti, di qualità e basso tasso inquinante”.

“Un grande successo del centrodestra – aggiunge – che con la giunta del 2011 ha iniziato l’iter dell’opera e ne ha salvato la realizzazione durante l’amministrazione Pisapia, la cui maggioranza di sinistra avrebbe voluto affossare l’iniziativa. Ora alziamo l’asticella puntando alla sesta metropolitana che ci collegherà a Genova, al suo porto e al mare dei milanesi”.

“L’obiettivo della Lega è quello di fare grandi infrastrutture che cambino il volto dell’Italia, facendola diventare un paese proiettato al 2050, superando l’immagine ideologica disegnata da chi ammanta per green tasse e divieti ZTL assurdi”, conclude Morelli.

