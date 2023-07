Corsico. È “Diploma Day” per 150 maturandi

Martedì 11 luglio, l’IIS Falcone Righi festeggerà i ragazzi che hanno terminato il percorso di studi superiore con la consegna pubblica del diploma. Saranno anche attribuite borse di studio a chi si è contraddistinto per meriti scolastici

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 6 luglio 2023 – «Una bellissima iniziativa che regalerà ai maturandi l’opportunità di festeggiare la fine di un percorso, che rappresenta in realtà l’inizio di uno nuovo, in modo emozionante»: così l’assessora alle scuole Angela Crisafulli commenta il “Diploma Day”, che si svolgerà martedì 11 luglio, dalle ore 18, al centro scolastico Omnicomprensivo di viale Italia 22/26.

Organizzata dall’IIS Falcone Righi, con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Gaggiano e Trezzano sul Naviglio, l’iniziativa rappresenta l’occasione per circa 150 studenti di ricevere pubblicamente il diploma e festeggiare, come in genere accade nella tradizione anglosassone. Un momento particolare che viene proposto per la prima volta nel sud Milano da un istituto superiore.

«Questa iniziativa è l’ulteriore prova della fortuna che abbiamo ad avere sul nostro territorio –

prosegue l’assessora Crisafulli – una vera e propria eccellenza come l’Omnicomprensivo, il polo scolastico di cui fa parte il Falcone-Righi, che è in grado di formare figure professionali capaci di ambire alle migliori università o a un immediato ingresso nel mondo del lavoro, post diploma».

L’evento “Diploma Day 2023” si svolgerà nel cortile interno del CSO con contributi anche musicali di studenti ed ex diplomati, che si alterneranno sul palco dalle ore 18 fino a sera.

La serata è dedicata alla memoria di Gina Caputo, professoressa di inglese la cui famiglia ha istituito un fondo scolastico, e Maddalena Delmonte, cittadina che con un lascito testamentario ha predisposto la creazione di borse di studio. In loro ricordo, saranno premiati più di 80 studenti che si sono distinti per merito (media molto alta, voti alti nelle lingue, risultati sportivi), con riconoscimenti di varia entità e genere.

«La scuola è il più importante investimento per il futuro – conclude Angela Crisafulli – che

un’amministrazione e una comunità possono fare. Attraverso il nostro contributo per

l’assegnazione delle borse di studio, riconosciamo il valore dell’istruzione e dell’impegno, offrendo opportunità a tutti coloro che meritano un sostegno non solo a scuola, ma in tutti i campi della vita».

V.A.