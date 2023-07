Bollate: Conclusi i lavori alla palestra della scuola media di via Fratellanza

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 luglio 2023. Si è appena concluso un importante intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla riqualificazione energetica ed ecoefficientamento della palestra di via Fratellanza. Il progetto, presentato dall’Amministrazione comunale, era stato ritenuto idoneo per ottenere 200mila euro dal Ministero, grazie ai fondi del PNRR. I lavori, quindi, sono stati realizzati a costo zero per le casse del Comune.

Nello specifico sono stati realizzati i seguenti interventi:

– sostituzione dei vecchi serramenti in ferro con nuovi in pvc ad alte prestazioni energetiche, con ante apribili motorizzate

– fornitura e posa del cappotto ad alta densità per isolamento termoacustico dell’edificio

– sostituzione dei pluviali per lo scarico delle acque meteoriche.

Soddisfatto il vicesindaco Alberto Grassi: “I mesi passati sono stati dedicati alla redazione e presentazione di progetti al Ministero per ottenere gli importanti investimenti del PNRR. Nei prossimi mesi i bollatesi vedranno avviarsi altri cantieri che seguiranno questo primo importante lavoro di riqualificazione della palestra. Si tratterà di una stagione eccezionale di lavori, grazie ai fondi che il Comune di Bollate è riuscito ad aggiudicarsi”.

