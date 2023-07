CBRE al fianco di Investire SGR nella vendita di un iconico edificio nel centro di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano – 7 luglio, 2023 – CBRE, leader globale nei servizi e negli investimenti in commercial real estate, ha agito in qualità di advisor nella vendita di un prestigioso immobile di proprietà del Fondo Monviso, gestito da Investire SGR. Situato in Piazza Pattari 2 a Milano e poco distante dal Duomo, l’immobile è stato acquistato da Tel Aviv Investimenti Srl, assistito da Frimm Academy Milano, punto cardinale del capoluogo lombardo per il Gruppo FRIMM data anche la sua specializzazione nella consulenza e nella formazione continua nel Luxury Real Estate. Per la parte legale, Investire SGR è stato assistito dall’avv. Veronica Vitiello, partner dello Studio Legale Cappelli RCCD, mentre gli acquirenti si sono avvalsi dell’operato dell’avv. Darya Kondratyeva, socio fondatore dello Studio Legale Kodalex.

L’iconico asset si sviluppa su otto piani e vanta circa 5.800 metri quadrati di hotel e unità commerciali. La parte alberghiera, locata al Gruppo Starhotels, ospita i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand, la nuovissima appendice extended stay dell’iconico Starhotels Rosa Grand. La parte commerciale, locata principalmente a brand della ristorazione, si sviluppa invece su circa 1.600 metri quadrati per cinque unità, che godono di un’ottima visibilità grazie alle ampie vetrine lungo la pedonale via Pattari, che si collega a Corso Vittorio Emanuele.

Data la sua posizione esclusiva e la qualità dell’asset a seguito della recente ristrutturazione, l’immobile offre contratti di locazione a lungo termine e flussi stabili. L’eccellente posizione, inoltre, permette di beneficiare di importanti flussi turistici e garantisce un facile accesso alle altre zone della città, grazie alla vicinanza alla fermata Duomo della stazione metropolitana.

Silvia Gandellini, Head of Capital Markets & A&T High Street di CBRE Italy, dichiara: “La collaborazione tra i team retail e hotels di CBRE ha prodotto un grande risultato, in grado di soddisfare pienamente le esigenze del cliente e individuando come acquirente un investitore privato”.

Francesca Brunetti, Head of Retail Investment Properties di CBRE Italy, aggiunge: “La componente retail su corso Vittorio Emanuele aggiunge valore alla destinazione, che per vocazione si presta allo sviluppo di nuove iniziative di asset management sia di food&beverage che di shopping”.

Domenico Basanisi, Head of Hotels Investment Properties di CBRE Italy, aggiunge: “Siamo molto felici di aver concluso questa operazione CORE su Milano in un contesto macroeconomico di non semplice lettura, ma che vede il mercato alberghiero in estrema salute grazie alla forte e costante crescita delle performance ed al correlato maggior appeal sull’asset class Hotels da parte degli investitori”.

Marco Pellero e Giuliano Tito, entrambi broker di Frimm Academy Milano, dichiarano: “Siamo molto felici come advisor degli acquirenti per il risultato ottenuto. Crediamo che questo deal sia un’ulteriore conferma dell’appeal che il mercato meneghino desta nei confronti di investitori esteri. Lo spirito di collaborazione fra gli advisor (c.d. CBRE e Frimm Academy Milano) ha permesso di concludere l’operazione nel migliore dei modi. Vogliamo ringraziare personalmente la società Tel Aviv Investimenti srl rappresentata dall’amministratore unico Mariano Bedoni per la fiducia riposta nel nostro team. Tutte le parti posso dirsi soddisfatte”.

Redazione