(mi-lorenteggio.com) Corsico, 8 luglio 2023 – Questa notte intorno alle ore 2.00, un 45enne è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica in via dei Lavoratori 1 dopo un incidente mentre viaggiava a bordo del suo veicolo elettrico. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, mentre le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

