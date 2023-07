Valmasino. Soccorsi due escursionisti nella notte

(Mi-lorenteggio.com) VALMASINO (SO), 8 luglio 2023 – Intervento ieri sera per il mancato rientro di due escursionisti. Stavano scendendo dal rifugio e dovevano rientrare a casa ma in zona la copertura di rete è scarsa. Il ritardo ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. La richiesta d’intervento per le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, da parte di Soreu delle Alpi è arrivata intorno alle 22:30. Quattro tecnici della Stazione e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza sono saliti e hanno individuato i due escursionisti, in località Preda Rossa, in una zona abbastanza difficile da raggiungere. È quindi stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo, che dopo il sorvolo li ha recuperati con il verricello. L’intervento si è concluso stanotte, con il rientro delle squadre.