CEM Ambiente premiato ai Comuni Ricicloni per storia ed efficienza

(mi-lorenteggio.com) Cavenago d’Adda, 11 luglio 2023 – CEM Ambiente tra le utility italiane degne di nota. A dirlo è Legambiente che, in occasione della trentesima edizione di Comuni Ricicloni che si è svolta a Roma il 6 luglio, ha consegnato al Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione, una menzione speciale per la lunga attività (quest’anno CEM conpie 50 anni) dell’utility di Cavenago e il costante impegno nelle buone pratiche industriali e ambientali. Un risultato che conferma il ruolo e l’importanza di CEM nel panorama nazionale della sostenibilità e dell’efficienza.

Con CEM Ambiente premiati da Legambeitne anche 8 Comuni soci e la partecipata Seruso di Verderio (LC) dove CEM porta tutto il Multipak raccolto nei suoi Comuni.

“Si tratta di risultati importanti – ha commentato Alberto Fulgione, Presidente di CEM – sia per l’utility che per i suoi Comuni. Un risultato del quale dobbiamo ringraziare i cittadini, in primis, che ci seguono nelle buone pratiche della differenziazione dei rifiuti e che hanno fatto di Ecuosacco lo strumento cardine della riduzione dei rifiuti prodotti nel territorio. Ma un grazie va anche ai presidenti che mi hanno preceduto e ai dipendenti di CEM che con il loro lavoro rendono possibili progetti importanti e risultati come quelli che abbiamo raggiunto”.

ECCO I COMUNI RICICLONI SOCI DI CEM, premiati per aver registrato una produzione di rifiuti inferiore a 75 chilogrammi all’anno ad abitante:

Comuni con meno di 5mila abitanti : Casalmaiocco (LO) con 83,7% di raccolta differenziata e 65,8 KG di rifiuti anno a persona ; Merlino (LO) con 83,8% e 61,5 Kg

Comuni con 5/15mila abitanti : Bellusco (MB) con 85,1% di raccolta differenziata e 55,7 KG di rifiuti anno a persona; Bussero (MI) con 81,3% e 72,2 Kg; Inzago (MB) con 82,4% e 72,6 Kg; Mulazzano (MB) con 79,9% e 73,1 Kg.

Comuni con più di 15mila abitanti: Carugate (MI), vincitore assoluto della sua categoria in Lombardia, con 82,4% di raccolta differenziata e65,5 Kg di rifiuti anno a persona; Cassano d’Adda con 82,2% di raccolta differenziata e 72,4 Kg di rifiuti anno a persona.