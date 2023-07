Ceriano – Al via la campagna anti abbandono animali con Oipa e Apnec

Il Comune promuove l’invito alla “scelta consapevole”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 11 luglio 2023 – Anche quest’anno il Comune di Ceriano Laghetto sarà protagonista della campagna a difesa degli animali, contro l’abbandono e per una scelta consapevole e responsabile. A giorni saranno affissi sulle strade cittadine i manifesti della nuova campagna promossa da Oipa, organizzazione internazionale per la protezione animali, che ha sede legale proprio a Ceriano Laghetto e con Apnec, Associazione professionale nazionale educatori cinofili. La campagna, mira soprattutto a sensibilizzare verso una scelta meditata e consapevole per l’accoglienza in casa di un cane. “In questo periodo dobbiamo soprattutto ricordare di non abbandonare gli animali, perché è un crimine” -sottolinea Massimo Pradella, presidente Oipa. “Allo stesso tempo, per prevenire gli abbandoni, ricordiamo a tutti l’importanza di valutare attentamente la scelta di prendersi cura di un animale, anche attraverso una consulenza professionale con i nostri educatori, che sapranno dare le giuste indicazioni e rispondere a tutti i dubbi in merito e per questo ringraziamo ancora una volta l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto che si dimostra un’Amministrazione pet friendly e ci supporta in queste nostre campagne”.

“Spesso -aggiunge Antonella Imperato, assessore con delega alla Protezione animali- i volontari sono definiti esigenti e severi, eppure nonostante ciò è ancora alto il numero di abbandoni.

Anzi, sono aumentati in un certo senso, infatti la nuova furba tendenza è la rinuncia di proprietà. Che è in pratica un abbandono legalizzato, così ci si lava la coscienza, oltre che le mani. Le persone devono capire una volta per tutte che prendere un animale è un impegno serio e per sempre! Noi come Amministrazione aborriamo questo nuovo tipo di abbandono, ricordando, fra l’altro, che occorrono motivi seri provati e documentati.

Infine, ci schieriamo anche quest’anno con l’Oipa contro ogni forma di abbandono e invitiamo ad adottare consapevolmente”.

“E’ necessaria la diffusione di una maggiore consapevolezza da parte di tutti per proteggere i nostri amici animali. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto si schiera con forza al fianco di chi combatte il reato di abbandono con l’obiettivo di aiutare la diffusione di una maggiore cultura di rispetto e tutela degli animali” conclude l’Assessore alla Sicurezza Dante Cattaneo.