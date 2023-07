Incidente in acqua per una ragazza che fa rafting: l’elisoccorso la recupera ferita nel torrente – FOTO

(mi-lorenteggio.com) VALCHIAVENNA (SO), 11 luglio 2023 – Intervento oggi pomeriggio per la Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati dalla centrale di Soreu delle Alpi intorno alle 15:45, per una ragazza che stava praticando canyoning lungo il percorso denominato “Bodengo 2” nel territorio del comune di Gordona. La giovane aveva riportato traumi alla schiena e necessitava di soccorso. Dalla base di Caiolo è decollato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza; a supporto delle operazioni sono intervenuti i tecnici Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, VII Delegazione, Stazione di Chiavenna e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo. L’équipe dell’elisoccorso ha recuperato la ragazza infortunata e l’ha trasferita in ospedale. L’intervento si è concluso alle 17:00.

V. A.