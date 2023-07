(mi-lorenteggio.com) Magenta, 11 luglio 2023 – Poco dopo le ore 19.00, in via dello Stadio, due giovani, per cause in fase di accertamento sono caduti dalla moto. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Bianca Magenta, un’automedica e l’elisoccorso giunto da Como, che hanno soccorso i due feriti.

Redazione