La decima stagione di Superlega di Allianz Milano partirà da Modena

(Mi-lorenteggio.com) Bentivoglio 13 luglio 2023 – Partenza da Modena il 22 ottobre (ritorno il 30 dicembre a Milano) e ultimo turno contro Perugia. Questa la prima e ultima giornata per Allianz Milano nel 79° campionato di Superlega Credem Banca, il torneo di pallavolo più bello e appassionante del mondo.

Allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (Bologna) nel corso di una suggestiva cerimonia che ha chiuso la tre giorni di Volley Mercato sotto la regia della Lega Pallavolo di Serie A si è alzato ufficialmente il sipario sui calendari. Per Allianz Milano sarà subito spettacolo con il match in trasferta contro la Valsa Group Modena, storica e ambiziosa società emiliana.



Sapori d’Emilia anche per la prima in casa della squadra di coach Roberto Piazza, che il 29 ottobre ospiterà all’Allianz Cloud la Gas Sales Bluenergy Piacenza, ultima avversaria anche della scorsa stagione nella coda dei playoff per il 4° posto.

La decima stagione dell’Allianz Powervolley Milano in Superlega proseguirà con la trasferta contro la Cisterna Volley. Il 12 novembre un altro match di cartello perché all’Allianz arriva la Lube Civitanova per la prima rivincita semifinale. Dopo tre giorni verrà completata sempre in casa la sfida con le due finaliste dell’ultimo trofeo, perché il 15 l’Allianz Milano ospiterà Trento, squadra con lo scudetto sulla maglia, con Matey Kaziyski impegnato ad affrontare il suo passato più recente. Nel doppio giro successivo il 19 novembre ecco la trasferta più lunga per Matteo Piano e compagni che voleranno a Catania. Una settimana più tardi la sfida contro Padova.



Il derby lombardo contro la Vero Volley Monza sarà all’ottava giornata il 3 dicembre, con ritorno all’ex Palalido il giorno di San Valentino. Si suonerà la nona il 10 dicembre a Verona. Le due ultime sfide di stagione regolare sono previste il 17 e il 26 dicembre a Taranto e il giorno di Santo Stefano il clou match contro Perugia in terra umbra. Quarti di Coppa Italia previsti il 2-3 gennaio con Final Four sabato 27 e domenica 28 febbraio.

Nel corso dell’evento è stato dato il riconoscimento al palleggiatore dell’Allianz Milano, Paolo Porro quale migliore Under 23 della Superlega Credem Banca.

Di seguito le prime dichiarazioni sul calendario da parte del presidente di Allianz Milano, Lucio Fusaro (confermato nel Cda di Lega Pallavolo) e del direttore sportivo, Fabio Lini.

“Sarà una partenza in salita per noi, ma anche per tutti gli altri. Il campionato di Superlega ha dimostrato che tutti gli incontri sono equilibrati. Un tempo si sarebbe detto che ci sono dei match scontati, invece noi giocheremo contro tutti senza remore. Ci siamo rinforzati rispetto all’ultima stagione e vogliamo divertirci e fare divertire Milano” ha commentato a caldo il presidente Lucio Fusaro.



“L’unico rammarico del calendario, se si vuole, è quella partita il 26 dicembre a Perugia – ha aggiunto il presidente di Allianz Milano – Non certo per l’avversario, ma vuol dire partire il giorno di Natale senza consentire a tutti di trascorrerlo in famiglia come era avvenuto lo scorso anno grazie alla programmazione del derby contro Monza”.



Una battuta del patròn di Milano anche sul premio a Paolo Porro. “Credo sia la dimostrazione di quanto la nostra società creda nei giovani. E’ stata una scommessa vinta. Ha giocato ogni partita senza alcun timore reverenziale. Per me però Paolo resta ancora anche quel ragazzino senza patente che veniva ad allenarsi in tram. Ora è diventato uno dei migliori palleggiatori italiani in un torneo con una concorrenza spietata”.



“Sono sincero, forse non mi aspettavo un inizio di campionato così tosto – commenta il direttore sportivo di Allianz Milano, Fabio Lini – Sarà importante partire subito a pieno regime. Ricordiamo infatti che da ottobre vivremo un campionato decisamente corto. Sarà fondamentale capire anche quando verranno calendarizzati i turni di Coppa Cev infrasettimanali per comprendere i momenti di maggiore carico, ma sono convinto che il nostro coach con il suo staff saprà programmare tutto al meglio”.



Calendario SuperLega Credem Banca 2023/24

Giornata 1

Andata 22 Ottobre 2023 – Ritorno 30 Dicembre 2023

Valsa Group Modena – Allianz Milano



Giornata 2

Andata 29 Ottobre 2023 – Ritorno 7 Gennaio 2024

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza



Giornata 3

Andata 5 Novembre 2023 – Ritorno 14 Gennaio 2024

Cisterna Volley – Allianz Milano



Giornata 4

Andata 12 Novembre 2023 – Ritorno 21 Gennaio 2024

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova



Giornata 5

Andata 15 Novembre 2023 – Ritorno 24 Gennaio 2024

Allianz Milano – Itas Trentino



Giornata 6

Andata 19 Novembre 2023 – Ritorno 4 Febbraio 2024

Farmitalia Catania – Allianz Milano

Giornata 7

Andata 26 Novembre 2023 – Ritorno 11 Febbraio 2024

Allianz Milano – Pallavolo Padova



Giornata 8

Andata 3 Dicembre 2023 – Ritorno 14 Febbraio 2024

Vero Volley Monza – Allianz Milano



Giornata 9

Andata 10 Dicembre 2023 – Ritorno 18 Febbraio 2024

Rana Verona – Allianz Milano



Giornata 10

Andata 17 Dicembre 2023 – Ritorno 25 Febbraio 2024

Allianz Milano – Gioiella Prisma Taranto



Giornata 11

Andata 26 Dicembre 2023 – Ritorno 3 Marzo 2024

Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano