PER LA PRIMA VOLTA A MILANO LA WORLD CUP DI GINNASTICA RITMICA, IN PEDANA 41 NAZIONI E 150 ATLETE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2023 – Si avvicina l’appuntamento con l’ultima tappa del circuito internazionale di Ginnastica Ritmica. Dal 21 al 23 luglio, al Mediolanum Forum, andrà in scena l’atto finale della World Cup 2023 con le Farfalle della squadra e le individualiste azzurre a impreziosire ancor di più la competizione e lo spettacolo.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino, alla presenza dell’assessora allo Sport Martina Riva, dal Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi e dalla presidente del Comitato Organizzatore dell’ultima tappa del Circuito World Cup 2023 dei piccoli attrezzi Paola Porfiri.

La tappa italiana, per la prima volta in scena a Milano, chiude il circuito della World Cup 2023 dopo gli appuntamenti di Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaigian) e sarà decisiva in vista del Mondiale di Valencia (23-27 agosto) e qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

A difendere i colori azzurri il team delle “Farfalle”, capitanate da Alessia Maurelli. Tra le individualiste invece grandi protagoniste saranno Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, la Campionessa del Mondo in carica che, a Milano, si giocherà con la bulgara Stiliana Nikolova il titolo del circuito di Coppa del Mondo.

Da segnalare, nel roaster Italiano, anche la presenza di una new entry milanese: Viola Sella, dalla storica società meneghina “Forza e Coraggio”, che si è classificata terza ai recenti Campionati Assoluti di Folgaria e avrà l’opportunità di farsi valere giocando “in casa” nella sua Milano.

Le grandi protagoniste internazionali saranno tutte presenti: la bulgara Boryana Kaleyn, la tedesca Darja Varfolomeev, le israeliane Daria Atamanov e Adi Asya Katz, l’ucraina Viktoriia Onopriienko. Sedici, invece, le squadre in gara: presente l’insieme di Bulgaria, Cina, Giappone, Israele, Ucraina, Giappone, solo per citare alcuni dei più forti. Per una World Cup che promette già spettacolo.

“La Coppa del mondo di Ginnastica ritmica rappresenta un altro importante e strategico tassello nel percorso di affermazione di Milano quale città dello sport internazionale – ha commentato l’assessora Riva nel corso della presentazione che si è tenuta oggi a Palazzo Marino -. Siamo fieri di accogliere le ‘Farfalle’ e le tante atlete italiane e straniere che gareggeranno in maniera individuale o in team nei prossimi giorni: siamo certi che la qualità e il talento che dimostreranno anche in questa occasione permetteranno di far conoscere e apprezzare la ginnastica ritmica a un pubblico sempre più ampio, conquistandolo”.

“Quest’anno la Coppa del Mondo di Ritmica si sposta a Milano, nel cuore della regione più ginnica d’Italia, con più società affiliate e tesserati FGI, e in un impianto, il Mediolanum Forum, abituato ai grandi eventi, sportivi e non solo – ha aggiunto il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi –. Dopo tante indimenticabili edizioni a Pesaro, la tappa italiana della World Cup dei piccoli attrezzi, ormai stabilmente eletta a finale dell’intero circuito, aveva bisogno di un palcoscenico più ampio, di una cornice di livello internazionale, capace di rispondere ad una richiesta costantemente crescente sia in termini recettivi per le tantissime Federazioni straniere ospitate, sia di posti in tribuna per un pubblico che continua, anno dopo anno, ad aumentare”.

Per chi non potrà essere presente al Mediolanum Forum, comunque, la Federazione Ginnastica d’Italia, che sta organizzando l’evento insieme al Comitato Organizzatore locale, garantirà la completa visibilità di tutte le gare. Infatti, venerdì 21 e sabato 22 luglio, le qualificazioni e il concorso generale saranno trasmessi sul canale Youtube della FGI.

Dal web alla tv, il grande salto poi è assicurato per la giornata delle finali di specialità. Le sfide per attrezzo andranno in diretta televisiva, in chiaro, domenica 23 luglio dalle 14 su La7, la rete ammiraglia del gruppo Cairo Comunication, che ha accompagnato i piccoli attrezzi durante tutto il corso della stagione agonistica nazionale e internazionale, tra la Serie A, gli Assoluti e il circuito di World Cup.

Conclude Gherardo Tecchi: “Mi auguro poi che la vocazione olimpica di Milano, lo spirito a cinque cerchi che si respira sotto la Madonnina, in attesa dell’appuntamento invernale del 2026, pervada l’animo delle nostre atlete a poche settimane dall’appuntamento iridato di Valencia, in Spagna, qualificante per i Giochi di Parigi. Nella tre giorni di fine luglio, sulla pedana meneghina, passeranno le migliori interpreti della disciplina, étoile planetarie che i nostri appassionati, di solito, possono vedere soltanto in tv. E invece, da venerdì 21 a domenica 23 saranno alla portata di tutti, a cominciare dalle campionesse del mondo, Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e le ginnaste della Squadra italiana. Ringrazio ovviamente il Comitato organizzatore e l’amministrazione locale per lo sforzo profuso affinché uno degli spettacoli più belli e seguiti del pianeta trovasse una nuova casa a Milano”.