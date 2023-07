BERGAMO E DALMINE, INTERVENTI PER 24,4 MILIONI SU EDIFICI ALER

(mi-lorenteggo.com) Bergamo, 18 luglio 2023 – Un importante piano di interventi per la sicurezza sismica e l’efficientamento energetico degli edifici. È quanto mira a realizzare l’Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio per opere dal valore di oltre 47 milioni di euro. La programmazione è stata presentata presso la sede Aler di Bergamo alla presenza dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

A Bergamo, nel dettaglio, i fondi disponibili ammontano a 27,9 milioni di euro, di cui 24,2 a valere su risorse del PNRR e i rimanenti 3,7 sono proprie.

Gli immobili, a Bergamo (162 alloggi) e a Dalmine (66 alloggi), saranno oggetto di interventi antisismici, per il potenziamento delle prestazioni energetiche, di riqualificazione impiantistica e saranno dotati da pompe di calore alimentate da pannelli fotovoltaici.

I lavori interesseranno anche l’esterno con il rifacimento dell’asfalto, del manto erboso, con la messa a dimora di nuove piantumazioni, la posa di nuove panchine e pali di illuminazione pubblica.

FRANCO: LE BOLLETTE ENERGETICHE SARANNO PIÙ LEGGERE – “Quanto ha in programma Aler tra Bergamo e Dalmine – ha dichiarato l’assessore Franco – avrà ricadute positive su molteplici fronti. L’efficientamento energetico oltre a contribuire all’abbattimento delle emissioni atmosferiche contribuisce ad alleggerire le bollette per il riscaldamento e raffreddamento degli edifici in cui vivono le famiglie che ne hanno più bisogno”

“L’alta efficienza energetica – ha continuato l’assessore – lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile, l’adeguamento alle norme di sicurezza e antisismiche, l’assenza di barriere architettoniche e l’impiego di tecnologie e impiantistica all’avanguardia: ci consentono di disporre di edifici nuovi e funzionali”.

CONTINUA LA ‘MISSIONE LOMBARDIA’ – “Stiamo puntando al meglio – ha concluso l’assessore Franco – così come ci siamo detti di fare quando ci siamo dati l’impegno di affrontare quella che abbiamo chiamato ‘Missione Lombardia’ e per la quale abbiamo chiesto il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati. Insieme si possono ottenere risultati importanti”.