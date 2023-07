RADARLOM, LA NUOVA APP DI ARPA LOMBARDIA PER MONITORARE LE PRECIPITAZIONI SUL TERRITORIO REGIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2023 – Un’applicazione per monitorare la distribuzione e l’intensità della pioggia in Lombardia in tempo reale dal proprio smartphone. È questa la finalità di ‘RadarLOM’, l’app messa a punto da Arpa Lombardia, già disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.

‘RadarLOM’, infatti, consente di visualizzare in tempo reale su cartografia l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni in Lombardia, oltre che di visualizzarne l’evoluzione. È possibile, monitorare quelle verificatesi nelle 2 ore precedenti e quelle previste entro l’ora successiva, con una risoluzione temporale fino a 5 minuti.

Inoltre, l’app ‘RadarLOM’ permette di ricevere notifiche in modalità ‘push’ in caso di fenomeni intensi, su un massimo di 4 aree individuate dall’utente. Tali notifiche non rivestono carattere di allerta. Per questa funzione, infatti, all’interno dell’app è disponibile il link al sito della Protezione Civile della Lombardia con le allerte emanate.

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – ha investito con ARPA Lombardia 2 milioni di euro per l’attivazione dei radar necessari a potenziare il monitoraggio della pioggia e la disponibilità di servizi di informazione al pubblico, tra cui l’app RadarLOM. La rete, infatti, ne prevede uno installato nel Comune di Flero (BS, uno nel Comune di Desio (MB) e un terzo di tipo trasportabile, attualmente posizionato nel Comune di Pieve San Giacomo (CR)”.

“Questi radar – ha aggiunto – hanno un raggio d’azione dell’ordine dei 120 km ed elaborano l’eco di ritorno di un impulso radio, in modo da distinguere il tipo di precipitazione. Rilevano pioggia, neve o grandine e ne migliorano la stima di intensità, registrando anche la velocità del vento”.

“Si tratta di un’applicazione molto utile – ha concluso La Russa – che consigliamo vivamente di scaricare sul proprio smartphone, perché faciliterà la pianificazione delle attività e degli spostamenti dei cittadini, che potranno basarsi anche sull’andamento delle precipitazioni. E, soprattutto, l’autoprotezione in caso di imminenza di fenomeni intensi”.

“La possibilità di consultare in modo semplice, rapido e frequente i dati prodotti – ha precisato Fabio Carella, direttore generale di Arpa Lombardia – consente a chiunque, dai presidi territoriali ai cittadini, di disporre di informazioni utili per poter poi decidere in base alle proprie necessità, ma con maggiore tutela. Quest’app ha visto un lavoro da parte dei tecnici dell’Agenzia costante e approfondito, proprio per fornire a tutti un ulteriore strumento di conoscenza, che si integra con i servizi di previsione e monitoraggio meteorologico – ha concluso Carella – che l’Agenzia fornisce quotidianamente”.

Le osservazioni radar, così come i dati in tempo reale della rete di monitoraggio idro-nivo-meteorologica, sono consultabili anche sul sito web di ARPA Lombardia https://iris.arpalombardia.it e su quello del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile https://radar.protezionecivile.it/ .