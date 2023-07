MAX PISU E GAIA DE LAURENTIIS AL TEATRO LIRICO

Il Sindaco Del Gobbo: ‘Un’occasione per chi resta in città per assistere a una divertente commedia, una interessante proposta culturale estiva a fine luglio dopo le tante iniziative del Giugno Magentino; il nostro teatro si conferma in grado di proporre eventi di caratura nazionale’

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 18 luglio 2023 – Appuntamento da non perdere venerdì 28 luglio alle ore 21.00. Il Teatro Lirico, dopo le stagioni teatrale e musicale e la recente rassegna ‘Teatrando’, riapre le porte al pubblico per uno spettacolo estivo, realizzato grazie alla partnership con la direzione artistica della stagione teatrale ‘Teatro dei Navigli’ e con la compagnia ‘CMC – Nidodiragno Produzioni Teatrali”.

Max Pisu e Gaia De Laurentiis, due importanti nomi del teatro italiano, sono i protagonisti di ‘Noi non siamo come gli altri’, commedia brillante ed esilarante scritta da Antonio De Santis e con la regia di Marco Rampoldi, che racconta la storia di vita coniugale di una coppia tra figli, lavoro e dinamiche familiari. Uno spaccato di vita reale in cui tutti gli spettatori non possono fare a meno di immedesimarsi. Uno spettacolo che saprà far divertire e far riflettere allo stesso tempo con ironia e sapiente maestria.

Sia per Pisu che per la De Laurentiis si tratta di un ritorno al Teatro Lirico.

“Un’occasione per chi resta in città e ama il buon teatro per assistere a uno spettacolo che vanta due interpreti d’eccezione, capaci di riscuotere l’affetto del pubblico. Il nostro teatro si conferma in grado di proporre eventi di caratura nazionale con il vantaggio di continuare a mantenere piccoli prezzi per il pubblico e con un occhio particolare ai giovani; questo è possibile grazie all’impegno della Amministrazione comunale e della direzione artistica ‘Teatro dei Navigli’ che ringrazio; un tratto distintivo importante questo: in altri teatri del Milanese o a Milano stessa è impossibile vedere spettacoli di questo livello ai prezzi proposti da Magenta”. E’ il commento del Sindaco Luca Del Gobbo.

Nel caso di ‘Noi non siamo come gli altri’ la possibilità di mantenere un prezzo molto vantaggioso, 10 euro il biglietto unico (5 euro per la riduzione giovani fino ai 26 anni), nasce dal fatto che si tratta di un evento ‘in ospitalità’, permettendo alla compagnia teatrale ospite di effettuare le prove nei giorni precedenti.

I biglietti sono in vendita presso le biglietterie del Teatro Lirico (Via B. Cavallari 2, Magenta) e del Teatro dei Navigli (ex Convento dell’ Annunciata – Via Pontida, Abbiategrasso) e on line su Vivaticket.

