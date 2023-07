Rho. Duemila ragazzi accolti negli oratori: Sindaco e Giunta hanno visitato le diverse sedi – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 luglio 2023 – Il Sindaco Andrea Orlandi, insieme con la sua Giunta, ha fatto visita nei giorni scorsi alle sedi parrocchiali che hanno ospitato per diverse settimane gli oratori feriali, che quest’anno hanno accolto complessivamente oltre duemila ragazzi, affiancando l’offerta comunale dei centri estivi per infanzia e primarie. Tre le domande che il primo cittadino ha sempre posto ai ragazzini, suscitando vivaci cori di risposte: “E’ bello stare qui? Gli educatori sono bravi? Quale squadra sta vincendo?”. Forte di una lunga esperienza prima di partecipante e poi di educatore all’oratorio San Carlo, Andrea Orlandi si è intrattenuto a lungo con i più piccoli. A Terrazzano una di loro gli ha donato un piccolo disegno con ritratto il Sindaco stesso e la Croce del Sass Pordoi, innalzata dai giovani rhodensi nel 1962, che gli è particolarmente cara. Una prima visita ha riguardato l’oratorio San Giovanni, poi, alla presenza di don Fabio Verga, che ha messo a disposizione gli spazi all’oratorio San Paolo, anche l’Insolito Camp organizzato da Polisportiva San Carlo e Baskin per i ragazzi con disabilità. Lì gli amministratori hanno ricevuto in dono simpatici grembiuli da chef, simbolo del servizio agli altri di queste calde settimane di campi estivi. Andrea Orlandi, insieme con gli assessori Alessandra Borghetti, Valentina Giro, Paolo Bianchi, Maria Rita Vergani, Nicola Violante e lo staff di Sercop capitanato da Guido Ciceri, hanno indossato i grembiuli e servito il pasto a tutti i presenti, fermandosi a dialogare con loro. Il 13 luglio, il Sindaco e gli assessori Maria Rita Vergani, Paolo Bianchi e Nicola Violante hanno visitato gli oratori di Terrazzano, Mazzo e San Pietro accompagnati dal parroco don Diego Crivelli e dal coadiutore don Simone Marani, raccontando quale sia il loro ruolo e chiedendo di segnalare i desideri dei cittadini più piccoli, invitandoli a vivere la città.Curiose le domande dei ragazzini al Sindaco: “Ma lei ha mai rischiato di morire?”, “Quanto guadagna?”, “Ha conosciuto qualche cantante famoso, qualche Vip?”, “Quale il suo dinosauro preferito?”, “Può organizzare dei corsi di manga?”. Tra le richieste, più fontanelle nelle piazze e nei parchi, più aree verdi, più parcheggi. “La cosa più bella del fare l’animatore – ha detto Andrea Orlandi in ogni sede – è accompagnare ciascuno. Le vostre magliette portano scritto “Tu per tutti – Chi è il mio prossimo?”, le loro “Noi per te”. Qui potete vivere momenti di gioco e fare nuove amicizie, fare gite e varie esperienze. Si torna a casa sudati e abbronzati: un bel modo di passare l’estate, sapendo che c’è sempre qualcuno accanto a voi per aiutarvi o per essere aiutato. Invito tutti voi a coltivare i vostri sogni, vi auguro una buona estate piena di sogni”.Fra un ringraziamento a tutti gli educatori e a chi cucina e un ghiacciolo con i piccoli, fra i referendum sul gioco più apprezzato (pallabase ha vinto su tutti) e qualche battuta, la giunta ha avuto modo di ricordare le opere previste in ogni area: dalla pista ciclabile di via Ospiate al refettorio della scuola Federici, fino all’aula all’aperto intorno a un albero richiesta proprio dai ragazzi.